La mediocampista que recientemente fichó con el Guadalajara ha comenzado a tomar ritmo, convirtiéndose en una referente de Antonio Contreras.

Chivas Femenil está viviendo momentos de transición debido a la limpia que realizó la Directora Deportiva, Nelly Simón, por lo que decidió traer refuerzos en posiciones clave, en donde todo parece indicar que fue un gran acierto la contratación de Natalia Mauleón para este Apertura 2026.

La mediocampista poco a poco se está adueñando del centro del campo del Guadalajara, convirtiéndose en la ‘mariscal’ de campo rojiblanca, ya que durante el Clásico Tapatío contra Atlas, colocó tres asistencias y fue quien recibió la falta para el penalti, es decir, tuvo injerencia en los cuatro goles de las rojiblancas.

Desde su llegada al redil, la jugadora se ganó la confianza del entrenador Antonio Contreras, quien le ha otorgado minutos en los seis partidos que se han disputado, de los cuales, en cinco le entregó la titularidad, en donde la jugadora poco a poco se está volviendo más determinante para la causa tapatía.

¿Por qué Caro Jaramillo ya no es tan determinante?

Una de las decisiones más polémicas que ha tomado el entrenador español es sobre cambiar de posición a muchas jugadoras, por lo que el europeo ha colocado a Carolina Jaramillo como segunda contención, por lo que ha dejado de trabajar detrás de las delanteras, perdiendo protagonismo con la escuadra tapatía.

¿Cuáles fueron los movimientos de Chivas Femenil en el mercado de fichajes?