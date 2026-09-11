El timonel del Tricolor habría lanzado una petición especial a Amaury Vergara de cara a la próxima convocatoria de la Fecha FIFA de finales de septiembre.

Rafael Márquez está listo para dar comienzo a su proceso como seleccionador nacional de México, por lo que en los próximos días tendrá que dar a conocer su primera convocatoria, en donde podría romper el acuerdo de llamar máximo a dos futbolistas por club.

Aunque el acuerdo en la Liga MX es que máximo se podrían convocar a dos jugadores por equipo, la realidad es que el Guadalajara tiene a muchos jugadores con el nivel para representar al Tricolor, por lo que el Káiser ya habría lanzado la petición a Amaury Vergara de que le permita llamar a más jugadores del Rebaño para la próxima Fecha FIFA.

El reportero de As México, César Huerta, destapó que Rafa Márquez ha solicitado a la directiva del chiverío el poder convocar por lo menos a tres jugadores rojiblancos, lo que complicaría el panorama de Gabriel Milito para el partido contra Querétaro.

“Rafael Márquez habría abierto la puerta a la posibilidad de pedirle al Guadalajara más jugadores de lo que estaba pactado. Era un acuerdo hecho entre los dueños del futbol mexicano. Ellos acordaron que iban a meter una jornada dentro de una Fecha FIFA, que es alargada (…) Los dueños acordaron que máximo, el nuevo técnico, podía llevarse dos jugadores por equipo como máximo.

“Ha trascendido que dejó abierta la posibilidad, si es que se puede, si es que Chivas está en disposición, dejó la petición de llevar a más futbolistas de esos dos que está pactado. La petición está puesta para que se lleve a tres futbolistas al menos para el debut contra Colombia, el mismo día que Chivas enfrenta al Querétaro. Esto nos puede perjudicar si Amaury Vergara cede ante la petición”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Los partidos que disputará México en la próxima Fecha FIFA

¿Cuáles son los jugadores que podría llamar Rafa Márquez a la Selección Mexicana?

Chivas tiene a varios futbolistas que formaron parte del proceso de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo 2026, por lo que podrían seguir en el radar de Rafael Márquez para este inicio de su proceso, en donde podría echar mano de varios futbolistas.