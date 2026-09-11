El Guadalajara sigue apostando por talento mexicoestadounidense joven y ahora habrían fichado a una joya en el medio campo.

Chivas mantiene firme su proyecto de mantener unas fuerzas básicas poderosas que sirvan para abastecer, en un mediano o largo plazo, al primer equipo del Rebaño, por lo que se destapó que la directiva volvió a apostar por otro futbolista mexico-estadounidense como refuerzo en la figura de Alvin Hernández.

El Guadalajara sigue apostando al talento con doble nacionalidad, para terminar de formarlos en la cantera tapatía, por lo que ahora apostaron por el jugador de 18 años de edad, Alvin Hernández, quien llegaría procedente del Rockford Raptors.

El reportero Miguel Pérez fue el encargado de destapar dicha información, asegurando que la contratación del juvenil que militaba en la institución de la USL de segunda división de Estados Unidos, revelando que esta contratación es pensada para la Sub 19 del chiverío.

Brillante proceso formativo en Estados Unidos

Alvin Hernández ha picado piedra en Estados Unidos para abrirse las puertas en el mundo del balompié, acudiendo a pruebas en diversos lugares para ser captado por los visores, en donde destacó en el Allstate Sueño Alianza Nacional Showcase, en donde participan varios futbolistas jóvenes en sesiones de entrenamiento para tratar de llamar la atención.

El nuevo mediocampista del chiverío fue considerado el MVP de la edición del 2025, con lo que posteriormente fichó con el Rockford Raptors, con quienes tuvo una destacada participación, hasta que firmó con el Club Deportivo Guadalajara hace unos días.