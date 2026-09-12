El Guadalajara quedó exhibido por la escuadra regiomontana que se metió al Estadio Akron para golear a las tapatías.

Chivas Femenil hizo el ridículo en el primer tiempo del duelo contra Rayadas, yéndose abajo en el marcador por 0-3; sin embargo, en el segundo tiempo, el Guadalajara reaccionó, pero no pudo impedir la derrota pese a que se acercaron en la pizarra, terminando el partido en 2-3.

Las de Monterrey no tardaron mucho en demostrar su poderío, en donde en el minuto 5 tras un disparo de media distancia que se impactó en los dos postes del Rebaño, dejando la redonda a merced de Aerial Chavarín que solo empujó la pelota al fondo de las redes.

Las regiomontanas dominaron por completo el partido, quitándole el balón a las rojiblancas, por lo que ampliaron su ventaja al minuto 31 desde un tiro de esquina que cobró Marcela Restrepo, quien intentó un gol ‘Olímpico’, en donde la redonda ‘techó’ a Blanca Félix, quien desvió la trayectoria, pero no pudo impedir que se colara en su portería.

Posteriormente, al minuto 41, Jermaine Seoposenwe sorprendió con un golazo de media distancia que se incrustó en el primer poste de la cancerbera rojiblanca que no pudo impedir la diana regiomontana pese a su lance.

Para la parte complementaria, Monterrey quitó el pie del acelerador y el Guadalajara adelantó líneas en búsqueda de una remontada histórica, encontrando el primer gol gracias a un accidente de Daiane Limeira que en un tiro de esquina atacó mal la redonda y la mandó al fondo de su portería.

Después de la anotación, el chiverío femenil se transformó y las Rayadas se desconcentraron, ya que en un ataque, Damaris Godínez se sumó al ataque y fue derribada por la misma Daiane Limeira, por lo que se decretó como penalti, mismo que Licha Cervantes convirtió en el segundo gol de la noche.

Alineación confirmada

Calentamiento del Guadalajara

Gol de Rayadas

Gol ‘Olímpico’ de Rayadas

0-3 de Rayadas

GOOOOOOOL DE CHIVAS FEMENIL

LICHA ACERCÓ AL REBAÑO DESDE LOS 11 PASOS