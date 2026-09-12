Aunque el equipo varonil de Chivas tendrá que esperar hasta este domingo para enfrentar a Pumas, el Guadalajara sí tendrá actividad este sábado, pues Chivas Femenil recibirá a Rayadas de Monterrey en uno de los partidos más importantes de la Jornada 7 de la Liga Femenil MX. Las rojiblancas tendrán enfrente a uno de los equipos que habitualmente aparecen entre los grandes candidatos al título, por lo que será una prueba importante para conocer el verdadero nivel del Rebaño Sagrado.

Chivas Femenil llega además con la confianza a tope después de conseguir un excelente resultado en su compromiso anterior frente al Atlas. El conjunto rojiblanco se impuso con autoridad por 4-0 en el Estadio Jalisco, la segunda casa del Rebaño Sagrado, en una tarde en la que Alicia Cervantes volvió a demostrar toda su calidad. La delantera se destapó con un doblete que dejó a las rojinegras prácticamente en la lona.

¿Va por TV Abierta el Chivas Femenil vs Rayadas?

Lamentablemente, el partido entre Chivas Femenil y Rayadas no podrá verse por televisión abierta. Sin embargo, existen varias opciones para seguir el encuentro, incluyendo una alternativa sin costo. El duelo será transmitido por Tubi, Fox One y Prime Video, por lo que la afición solamente tendrá que elegir la plataforma de su preferencia para disfrutar del compromiso.

De cualquier manera, en Rebaño Pasión le daremos seguimiento total al partido de las rojiblancas, con toda la información de las principales acciones, goles, polémicas e incidencias que se presenten durante el encuentro. Así, quienes no puedan verlo en alguna de las plataformas disponibles podrán mantenerse al tanto de todo lo que ocurra en el Estadio Akron.

¿A qué hora juega Chivas Femenil contra Rayadas de Monterrey?

Chivas Femenil tendrá su partido de este sábado ante las Rayadas de Monterrey a las 5:07 p. m. del centro de México. El encuentro se disputará en el Estadio Akron, donde las rojiblancas buscarán aprovechar la localía para conseguir otro resultado importante y darle una nueva alegría a su afición en casa.

Tapatío también juega este sábado, justo al terminar el partido de Chivas Femenil

Y para darle seguimiento completo a los tres principales equipos de Chivas, la afición también deberá estar pendiente del Tapatío. El conjunto rojiblanco jugará este sábado a las 7:00 p. m., justo después del partido de Chivas Femenil, visitando a Dorados de Sinaloa. El encuentro será transmitido por ESPN y Disney+ Premium, aunque también contará con seguimiento completo de Rebaño Pasión para conocer todo lo que suceda con el equipo de la Liga de Expansión.