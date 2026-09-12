Chivas no jugará este sábado, sino hasta el domingo en el Estadio Akron, donde recibirá a unos Pumas que se metieron en problemas durante su más reciente partido de Liga MX. El conjunto universitario tuvo un complicado encuentro ante León y ahora llegará a Guadalajara con varias dudas, por lo que habrá que ver qué tipo de partido nos toca jugar y, sobre todo, con qué jugadores podrá contar el rival.

Pumas podría llegar con varios suspendidos contra Chivas luego de protagonizar pelea contra el León

El partido entre Pumas y León terminó de la peor manera, con una batalla campal entre futbolistas de ambos equipos que podría dejar consecuencias importantes para el conjunto universitario. La Comisión Disciplinaria tendrá que analizar lo ocurrido y algunos de los jugadores que participaron con mayor intensidad, como Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla, podrían recibir una sanción y perderse la visita al Rebaño Sagrado.

Esteban Solari se queja del calendario de Pumas y acusa ayudas a Chivas

Por si los problemas no fueran suficientes, Esteban Solari ya comenzó a calentar el partido contra Chivas. El entrenador de Pumas se quejó del calendario de su equipo y aseguró que Chivas fue beneficiado al contar con más días de descanso. Sin embargo, el Guadalajara no tuvo ninguna participación en la elaboración del calendario y el duelo entre universitarios y León tuvo que disputarse hasta este jueves debido a los compromisos de la Leagues Cup.

Chivas ficha a Alvin Hernández, nuevo refuerzo para las Fuerzas Básicas

Chivas continúa apostando por el talento joven con doble nacionalidad para terminar de formarlo dentro de su propia cantera. De acuerdo con información del reportero Miguel Pérez, el Guadalajara incorporó al juvenil Alvin Hernández, de apenas 18 años, quien llega procedente del Rockford Raptors, institución que compite en la USL de Segunda División de Estados Unidos. La incorporación estaría pensada específicamente para la Sub 19 del Rebaño Sagrado, con la intención de que el futbolista continúe su desarrollo en las Fuerzas Básicas rojiblancas.

Armando González le da tour completo a Omar Villa Villa de su casa en Grecia

Mientras tanto, Armando González continúa adaptándose a su nueva vida en Grecia y recientemente permitió conocer un lado mucho más personal de esta aventura. El delantero del Olympiacos le abrió las puertas de su casa a Omar Villa Villa y le mostró cómo vive actualmente en Atenas, incluyendo su habitación, su clóset y algunas de sus pertenencias más especiales. La Hormiga también contó detalles de su adaptación al país europeo y hasta mostró a las mascotas que ha adoptado simbólicamente desde su llegada.

Rafa Márquez pide “romper” la regla impuesta en la Liga MX y convocar a tres jugadores de Chivas

Aunque existe un acuerdo en la Liga MX para que cada club aporte como máximo a dos futbolistas a la Selección Mexicana, el gran momento de varios elementos de Chivas habría llevado a Rafa Márquez a pedir una excepción. De acuerdo con el periodista de AS México, César Huerta, el nuevo entrenador del Tricolor habría solicitado a Amaury Vergara poder convocar al menos a tres jugadores rojiblancos para la próxima Fecha FIFA. La petición demostraría la cantidad de futbolistas del Rebaño que están en el radar de la Selección, aunque también podría complicar los planes de Gabriel Milito para el partido contra Querétaro.