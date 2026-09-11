Chivas se enfrentará a Pumas este domingo en el partido correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026 y, hasta hace unas horas, el Guadalajara parecía tener una ventaja inesperada para este encuentro. Los Felinos tenían que disputar este jueves su partido pendiente contra León, por lo que llegarían al Estadio Akron con menos tiempo de descanso. Sin embargo, el partido terminó con un tono mucho más intenso de lo esperado y ahora podría haber consecuencias que beneficien todavía más al Rebaño.

El encuentro terminó saliéndose de control para el árbitro Salvador Pérez Villalobos, especialmente durante los minutos finales, cuando se produjo una fuerte bronca entre jugadores de ambos equipos. Además de las tarjetas mostradas por el silbante, hubo empujones y hasta algunos golpes, en una trifulca que dejó especialmente encendido a Keylor Navas, portero y capitán de Pumas, quien tuvo una participación bastante intensa después del silbatazo final.

Esta situación podría provocar que algunos futbolistas de la UNAM reciban sanciones y lleguen sumamente mermados al Estadio Akron. Entre los nombres que podrían estar bajo la lupa se encuentran Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla, dos de los jugadores más importantes de la plantilla universitaria, por lo que cualquier castigo que determine la Comisión Disciplinaria podría representar un problema importante para Esteban Solari de cara al duelo contra Chivas.

Por ahora, habrá que esperar a que la Comisión Disciplinaria analice lo ocurrido y confirme si habrá castigos, así como los jugadores que serían suspendidos. Durante el encuentro, el único futbolista expulsado fue Sebastián Vegas, defensa de León, por lo que en este momento ningún jugador de Pumas tiene una sanción que le impida automáticamente disputar el partido contra el Guadalajara. Todo dependerá del reporte arbitral y de las determinaciones que se tomen posteriormente.

En cuanto a lo deportivo, Pumas consiguió una importante victoria por 3-1 sobre los Panzas Verdes gracias a los goles de Juninho, Robert Morales y Pedro Vite. El resultado también dejó algunas advertencias para el Guadalajara, pues la defensa rojiblanca tendrá que tomar nota de las variantes ofensivas de los universitarios y buscar la manera de neutralizarlas este domingo. Para ello, una de las mejores estrategias podría ser mantener la posesión y tomar la iniciativa para evitar que los Felinos puedan imponer su ritmo.

Cristian Calderón se lesionó y no podrá estar contra Chivas

Por si fuera poco, Pumas también podría tener otra baja importante para visitar al Guadalajara. Cristian Calderón, exjugador de Chivas que todavía genera polémica entre la afición rojiblanca por su posterior llegada al América y algunas declaraciones realizadas durante su etapa con las Águilas, salió lesionado durante el partido contra León y apunta a perderse el duelo del domingo. El futbolista habría presentado molestias musculares, por lo que habrá que esperar el diagnóstico definitivo para conocer el tiempo que estará fuera.