Chivas enfrentará a Pumas el domingo, y para ello se prepararán toda la semana con entrenamientos intensos.

Chivas recuperó la confianza este sábado después de golear 0-3 al Atlético de San Luis y rápidamente puso los ojos en su próximo compromiso, que será frente a Pumas el domingo 13 de septiembre. Sin embargo, el equipo de Gabriel Milito no quiere confiarse después de la contundente victoria y ya trabaja al máximo para preparar el encuentro contra los Felinos, en el que buscará mantener la buena racha.

Después de haber tenido un día libre tras el partido ante Atlético de San Luis, el Guadalajara reportó este martes para comenzar con los preparativos. A través de sus redes sociales, el club informó que el plantel entrenará durante el resto de la semana antes de concentrarse el sábado por la tarde para quedar listo de cara al encuentro del domingo en el Estadio Akron.

Los trabajos para este partido comenzarán este martes 8 de septiembre, aunque el primer entrenamiento de la semana se llevará a cabo por la tarde, específicamente a las 4:30 p.m. en Verde Valle. A partir del miércoles, la dinámica cambiará y el equipo entrenará por la mañana, con los jugadores reportando nuevamente en las instalaciones del Guadalajara a las 9:30 a.m. durante el resto de la semana.

Esta dinámica cambiará nuevamente el sábado, cuando el plantel vuelva a entrenar por la tarde. La última práctica antes del partido está programada para las 4:00 p.m. y posteriormente comenzará la concentración previa al encuentro contra Pumas. Cabe recordar que, debido al cambio de horario, el partido del domingo quedó programado para las 7:07 p.m., por lo que el Rebaño Sagrado tendrá toda la tarde del sábado para quedar concentrado.

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Con esta preparación, el equipo de Gabriel Milito buscará conseguir otro triunfo contundente y confirmar que la goleada ante Atlético de San Luis no fue una casualidad. Además, Pumas es uno de los rivales que más suele sufrir cuando visita el Estadio Akron, por lo que Chivas parte nuevamente como favorito para quedarse con los tres puntos. El Guadalajara, sin embargo, tendrá que demostrarlo sobre el terreno de juego y evitar cualquier exceso de confianza.

Gabriel Milito podría recuperar a José Castillo y Bryan González para el partido contra Pumas

Una de las grandes noticias para Gabriel Milito podría llegar durante esta semana, pues Chivas espera recuperar a José Castillo y Bryan González antes del partido contra Pumas. Ambos futbolistas se encuentran en la etapa final de su recuperación y se espera que puedan integrarse al trabajo con el resto del plantel, por lo que los próximos entrenamientos serán importantes para determinar si finalmente estarán disponibles para el compromiso del domingo.