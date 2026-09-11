Armando González está viviendo una nueva etapa en el futbol de Grecia, un cambio enorme que no solamente ha representado un reto en lo deportivo, sino también en lo personal. La Hormiga dejó México para comenzar su aventura con el Olympiacos y se encontró con un país de costumbres y cultura completamente distintas, además de un idioma muy diferente al español, por lo que su adaptación ha sido todo un proceso.

Afortunadamente, el delantero mexicano está acompañado por su padre, quien no solamente vive con él, sino que también lo está ayudando a adaptarse durante esta nueva etapa en Atenas. Cabe recordar que Armando González apenas lleva tres semanas viviendo en Grecia, por lo que todavía está descubriendo cómo es la vida lejos de México y de buena parte de su familia, con la que anteriormente compartía su día a día en Guadalajara.

Ahora, hemos podido tener un vistazo a cómo es este nuevo periodo en la vida de González gracias a Omar Villarreal, quien desde hace varios días se encuentra en Atenas dando un seguimiento especial a La Hormiga, no solamente en el terreno deportivo, sino también en el aspecto personal. Recientemente, el periodista compartió un video en el que el canterano rojiblanco le abrió las puertas de su casa y le dio un recorrido por su nuevo hogar en Grecia.

Durante el video, La Hormiga contó cómo ha sido su adaptación a Grecia, desde el hecho de tener que comprar alimentos diferentes a los que acostumbraba consumir en México hasta aprender a valerse de una manera mucho más independiente. Ahora vive solamente con su papá y no cuenta con el apoyo cotidiano del resto de su familia como ocurría en Guadalajara, por lo que entre los dos tienen que encargarse de todo lo necesario para mantener su casa y adaptarse a esta nueva vida.

Además, Armando González explicó la situación de sus nuevas “mascotas”: la tortuga y el gato que ya había mencionado en una entrevista anterior, cuando confesó que habían llegado a su casa y que decidió adoptarlos de manera simbólica, aunque ambos suelen ir y venir del jardín. La Hormiga también habló sobre su rutina y aseguró que tiene poco tiempo libre más allá de los entrenamientos y los partidos, especialmente por el apretado calendario que enfrenta actualmente con el Olympiacos.

Armando González mostró su colección de jerseys, hay una muy especial de Chivas

En el momento más personal del video, Armando González mostró su cuarto y hasta abrió las puertas de su clóset para enseñar algunos de los jerseys que conserva. Entre ellos apareció uno muy especial de Óscar Whalley, que decidió llevar consigo a Grecia, mientras que el resto de su colección permanece por el momento en México. Un pequeño detalle que demuestra que, aunque ahora está viviendo su sueño en Europa y defendiendo los colores del Olympiacos, La Hormiga sigue teniendo muy presente a Chivas y sus raíces rojiblancas.