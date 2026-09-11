Mateo Chávez encendió las alarmas en el AZ Alkmaar, a días de debutar en Europa League y ser llamado a Selección.

No solamente Armando González está teniendo un excelente inicio de temporada en Europa. También Mateo Chávez se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del AZ Alkmaar y, a pesar de desempeñarse como lateral, ha tenido participación en varios goles del equipo neerlandés. Sus actuaciones lo han convertido en un titular indiscutible y en una de las piezas más importantes del conjunto.

Este gran momento había provocado que varias voces autorizadas comenzaran a señalar al canterano de Chivas como el futuro de la lateral izquierda de la Selección Mexicana, especialmente ante el inevitable cambio generacional que llegará de la mano de Rafa Márquez. Sin embargo, esta posibilidad podría complicarse por el momento debido a una situación que encendió las alarmas durante el partido de este viernes.

Mateo Chávez y el AZ Alkmaar se enfrentaron este viernes al Willem II, pero la mala noticia llegó durante el encuentro. El mexicano terminó con algunos problemas físicos después de caer mal tras realizar un salto, situación que lo obligó a abandonar el terreno de juego durante varios minutos para recibir atención por parte de los médicos del conjunto neerlandés.

Las alarmas aumentaron cuando Chávez intentó regresar al terreno de juego, pero no consiguió superar las molestias y tuvo que volver a salir, dejando momentáneamente a su equipo con 10 jugadores. En el mejor de los casos, el problema físico podría tratarse solamente de un calambre; sin embargo, también existe la posibilidad de que se trate de un desgarre, lo que podría obligarlo a permanecer varias semanas fuera de las canchas. Por ahora habrá que esperar el diagnóstico definitivo.

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En caso de confirmarse una lesión de consideración, Mateo Chávez podría perderse la primera convocatoria de Rafa Márquez como seleccionador nacional, la cual comenzará en un par de semanas. El nuevo proceso de la Selección Mexicana tendrá su primer compromiso el 26 de septiembre frente a Colombia, un encuentro para el que el lateral del AZ Alkmaar apuntaba a tener minutos e incluso podía aparecer como titular.

Mateo Chávez también se perdería el debut del AZ Alkmaar en la Europa League

Por si las malas noticias no fueran suficientes, una lesión también podría impedir que Mateo Chávez dispute uno de los partidos más importantes que tenía marcado en el calendario. El AZ Alkmaar debutará en la Europa League este miércoles 16 de septiembre, cuando visite al Sunderland de la Premier League, en un encuentro para el que el conjunto de Países Bajos necesitará contar con todas sus armas. El partido podía representar el debut del mexicano en esta competición, después de que la temporada pasada disputara la Conference League, por lo que una eventual baja sería un duro golpe tanto para el futbolista como para su equipo.