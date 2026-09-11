Todos los detalles para que no te pierdas el siguiente partido del Guadalajara en el Circuito Rosa cuando reciban a las de Monterrey..

Chivas Femenil está a punto de disputar uno de los partidos más complicados de su calendario en este Apertura 2026 en donde se medirá a las Rayadas de Monterrey en la cancha del Estadio Akron, duelo que será entre dos contendientes al campeonato.

El Guadalajara viene con el ánimo a tope tras reencontrarse con la victoria después de derrotar al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío, por lo que la misión será mantenerse con esa inercia ganadora para tratar de reducir la distancia con América, equipo que lidera el grupo B del Circuito Rosa.

Por su parte, Rayadas también presume un paso importante en la Liga MX Femenil, ya que están en el segundo lugar del grupo A con 15 puntos, producto de seis triunfos y solamente un descalabro, por lo que están luchando por alcanzar a Tigres, quienes marchan con paso perfecto en el torneo.

¿Cómo va Chivas Femenil en la tabla de posiciones?

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas Femenil vs. Rayadas?

El siguiente compromiso del Guadalajara será en la cancha del Estadio Akroncuando enfrenten a las Rayadas de Monterrey el próximo día sábado 12 de septiembre, duelo que está agendado a iniciar en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.

Encuesta ¿Cuál resultado conseguirá Chivas Femenil en su duelo contra Rayadas? ¿Cuál resultado conseguirá Chivas Femenil en su duelo contra Rayadas? Triunfo del Rebaño Empate Derrota rojiblanca Ya votaron 2 hinchas

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil vs. Rayadas?

El duelo entre tapatías y regiomontanas contará con varias alternativas para los aficionados, ya que podrá ser vista por las señales de Amazon Prime Video y Fox; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.