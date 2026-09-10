La guardameta del Guadalajara sigue haciendo historia, por lo que ya debería ser considerada entre los mejores cancerberos de la historia del club.

Chivas Femenil es uno de los clubes con una de las aficiones más exigentes de toda la Liga MX Femenil, ya que los seguidores del Rebaño quieren que su equipo siempre gane y demostrando exhibiciones espectaculares contra todos sus adversarios; sin embargo, esa exigencia a veces se vuelve algo tóxico en contra de algunas jugadoras.

Si bien es cierto que Alicia Cervantes es la futbolista con más reflectores en la historia del Guadalajara Femenil por su histórica marca goleadora que sigue incrementando constantemente, la realidad es que es difícil considerarla como la máxima leyenda del Rebaño, ya que es inevitable recordar a la figura de Blanca Félix.

La cancerbera es una leyenda viviente del conjunto rojiblanco que milita en el Circuito Rosa, ya que desde el comienzo de su andar en el futbol profesional, demostró que estaba destinada a la grandeza, aunque es cierto que no es del agrado de muchos aficionados que consideran que es momento de darle paso a un cambio generacional.

Blanca Félix se consagró como una jugadora confiable desde su primer torneo, en donde era la tercera portera, pero que tras una serie de situaciones tuvo que tomar el puesto de cancerbera titular,convirtiéndose en la heroína que se ganó los corazones de los aficionados rojiblancos lance tras lance, atajada tras atajada y resaltando su legado el pasado fin de semana, cuando cumplió 100 partidos sin recibir gol como cancerbera del Rebaño.

Jugadora clave para los 3 títulos oficiales de Chivas Femenil

Desgraciadamente, en el futbol mexicano existe muy poca memoria, ya que los tres títulos oficiales que presume Chivas Femenil no habrían sido posibles sin la figura de Blanca Félix, ya que fue pieza clave para las 2 Ligas MX que ganó el Rebaño y el Campeón de Campeones 2021-2022.

Durante el Apertura 2017, la cancerbera brilló, sobre todo en la Semifinal contra el América en la cancha del Estadio Azteca, en donde la guardameta tuvo una tarde legendaria salvando una, y otra y otra vez su portería, para llevar al rebaño hasta la Final contra el Pachuca.

Posteriormente, para el Clausura 2022, la legendaria cancerbera volvió a ser determinante para atajarle un penalti en la Final de Vuelta a Charlyn Corral, con lo que las tapatías mantuvieron la ventaja y pudieron coronarse campeonas por segunda ocasión en su historia.

Una semana después, para el Campeón de Campeonas contra Rayadas, Félix ingresó de cambio para incrementar su legado y participar exclusivamente en la tanda de penaltis. En dicha serie, atajó dos de tres disparos para darle otro título al Rebaño.

Conclusión

La guardameta de 30 años de edad sigue demostrando que se mantiene como una garantía bajo los tres postes de Chivas Femenil y la prueba de ello es que durante el Clásico Nacional del fin de semana pasado, la cancerbera llegó a 100 partidos manteniendo el cero en su portería.

Queridos chivahermanos: podrá ser de su agrado o no el estilo o el liderazgo de Blanca Félix, pero es innegable que su legado será eterno.