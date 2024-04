Familia de legendario jugador de Chivas pide le hagan su bioserie: No solo fue futbolista

En las Chivas de Guadalajara hay nombres que quedaron inmortalizados y que siguen vigentes en la historia por los títulos conquistados y uno de ellos es Jaime el Tubo Gómez, arquero estelar del campeonísimo que jugó 15 años en la institución donde lo ganó prácticamente todo.

El Tubo Gómez es uno de los personajes más relevantes del Clásico Tapatío, pues una de sus imágenes en dicho duelo entre el Rebaño y los Rojinegros sigue causando controversia al estar sentado en uno de los postes leyendo una historieta, con lo cual menospreciaba al rival indicando que no tenía sentido pararse bajo la portería si nadie lo atacaba.

Jaime Gómez ganó seis títulos con Chivas y jugó de 1949 a 1964, después pasó por Monterrey, el Oro y finalmente terminó su carrera en 1970 con el equipo Club Futbol Laguna que posteriormente se convertiría en el Santos. Pero su grandeza con los rojiblancos también la trasladó a otros deportes y es por ello que su familia desea que se haga una bioserie acerca de la exitosa trayectoria del Tubo.

Familia del Tubo Gómez pide una serie de la leyenda de Chivas

En una charla con Telediario, Jorge Gómez, hijo del exguardameta confesó que tiene en mente junto a sus hermanos que se haga una serie para contar las hazañas de su padre, quien también jugó voleibol y basquetbol obteniendo grandes resultados no solo a nivel nacional.

Jaime el Tubo Gómez jugó en Chivas 15 años. Foto: Imago

“Si lo he platicado con mis hermanos, lo he tenido en mente, incluso hasta la primera escena del primer capítulo la tengo planteada. Mi padre es de Manzanillo, fue el extranjero de Chivas en aquel momento. Es una historia muy interesante porque mi padre no solamente fue futbolista, es medallista Centroamericano en voleibol, campeón primera fuerza en básquetbol, después de retirado hizo competencias de pista en atletismo”, comentó Jorge Gómez.

Acerca de la rivalidad con Atlas, añadió que su padre siempre tenía alguna ocurrencia para este tipo de partidos y por ello surgió esa emblemática imagen con la historieta: “Mi papá era así de ocurrente, muy creativo, incluso dentro y fuera de la cancha, hacía cosas, todas sus inquietudes las plasmaba creativamente. Esa vez lo hizo porque le estaban dando lata atrás (aficionados del Atlas), estaban friegue y friegue hasta que se hartó y les dio su merecido”.