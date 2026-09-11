Gabriel Milito ha demostrado tener un ojo impresionante para detectar talento y darle oportunidades a jugadores que anteriores cuerpos técnicos habían pasado por alto, como Daniel Aguirre y Omar Govea. Sin embargo, esta visión no se limita al primer equipo, pues el estratega rojiblanco también ha dejado claro que está atento a lo que sucede en las Fuerzas Básicas y busca identificar a los jóvenes que pueden tener un futuro importante con Chivas.

Uno de los canteranos a los que el entrenador del Rebaño Sagrado parece tener mejor valorados es Gael García Ortega, futbolista que actualmente milita en la Sub 21 de Chivas. Aunque todavía no ha tenido minutos en Primera División, el juvenil ya ha formado parte de varias pretemporadas del Guadalajara, una muestra de que está dentro del radar del cuerpo técnico. Eso sí, ante el aumento en la competencia en el medio campo, no fue llamado a la pretemporada para el Apertura 2026, por lo que puede ser que necesite mejorar a ojos de Milito.

Gael García Ortega fue clave en la Final Sub-21.

De momento, García Ortega debe encontrar su mejor versión en la Sub-21, donde el torneo pasado disputó 15 encuentros de fase regular y los seis partidos de la Liguilla, siendo titular en todos los compromisos de la fase final en la que el Rebaño Sagrado terminó coronándose campeón. No obstante, el canterano volvió a demostrar el talento que tiene durante el pasado fin de semana y volvió a levantar la mano para pedir una oportunidad.

En un partido en el que el Rebaño Sagrado dominó al Atlético de San Luis Sub 21 y terminó imponiéndose por 1-3, Gael García Ortega se hizo presente en el marcador al anotar el segundo gol de Chivas. Esta fue su primera anotación del actual torneo, en el que apenas se han disputado tres jornadas, por lo que el juvenil apunta a seguir consolidándose dentro de la cantera rojiblanca y acercándose poco a poco a una posible oportunidad con el primer equipo.

El enorme talento que existe tanto en las Fuerzas Básicas como en el primer equipo hace que la competencia interna sea complicada y está claro que no todos los jóvenes podrán recibir una oportunidad en el máximo circuito. No obstante, Gael García Ortega parece ser uno de los canteranos que, si mantiene el camino que lleva, podría convertirse en una de las novedades del primer equipo más pronto que tarde, especialmente si continúa respondiendo con actuaciones y goles cada vez que tiene la oportunidad.

No confundir con Gael García Bernal, quien también ha brillado con el Tapatío

Una de las confusiones habituales entre quienes siguen de cerca a la cantera de Chivas es que, además de Gael García Ortega, en el Tapatío también juega un futbolista llamado Gael García Bernal. El atacante actualmente forma parte del equipo que compite en la Liga de Expansión y ha disputado seis de los siete partidos que ha jugado el conjunto rojiblanco, siendo titular en tres de ellos y registrando también un gol en su cuenta personal. Por ello, García Bernal es igualmente uno de los jóvenes que aparecen como candidatos a dar el salto al primer equipo en un futuro próximo.