El futuro de Armando González puede cambiar en los próximos días, pero la prensa de Grecia salió a defenderlo.

La situación de Armando González en el Olympiacos dio un giro de 180 grados recientemente, pues tanto el director deportivo como el director técnico salieron del equipo esta misma semana, dejando a todo el plantel en medio de una incertidumbre sobre lo que ocurrirá a partir de ahora. La llegada de un nuevo cuerpo técnico y los cambios en la directiva podrían modificar los planes que tenía el club con varios futbolistas, incluido el canterano de Chivas.

Uno de los primeros movimientos que se puso sobre la mesa fue precisamente la posibilidad de contratar a un nuevo delantero. La lesión de Ayoub El Kaabi pinta para dejar al atacante fuera durante varios meses, por lo que un recién llegado como Armando González tendría que asumir una enorme responsabilidad al disputar Liga, Copa y Europa League. Esta situación podría complicar los descansos de La Hormiga, especialmente ante un calendario que podría cargarse todavía más conforme avance la temporada.

Entre los nombres que la directiva griega habría manejado aparecen Mauro Icardi y Paulinho. El argentino se encuentra actualmente como agente libre después de su paso por el Galatasaray, mientras que el portugués pertenece al Toluca y es un viejo conocido de Armando González, pues ambos compartieron el campeonato de goleo durante el Apertura 2025 de la Liga MX. Sin embargo, ninguno de los dos representaría precisamente una apuesta a futuro para el conjunto griego.

Ante esta posibilidad, la prensa especializada que sigue al Olympiacos ya alzó la voz para defender al delantero mexicano y pedir que el club confíe en Armando González. Aunque no descartan que pueda ser una buena idea contratar a otro atacante, la postura es que debería tratarse de un futbolista joven y con la intención de que sea una alternativa para La Hormiga, pues consideran que el rojiblanco ya demostró el potencial que tiene y que, con mayor confianza y continuidad, todavía puede elevar considerablemente su nivel.

Encuesta ¿Tiene Armando González el nivel para competir en Grecia? ¿Tiene Armando González el nivel para competir en Grecia? Sí, es un gran delantero Aún no, necesita adaptación Ya votaron 2 hinchas

Además, en el Olympiacos existe cierto cansancio con los delanteros veteranos que han llegado al club y no han cumplido con las expectativas que existen sobre ellos. Por esa razón, algunos sectores de la prensa griega esperan ver mucho más de La Hormiga, un delantero de apenas 23 años, y menos de futbolistas como Icardi o Paulinho, quienes tienen 33 años. El mexicano ya comenzó a demostrar que puede responder a la exigencia del futbol europeo y ahora podría tener la oportunidad de convertirse en una pieza importante.

El nuevo DT del Olympiacos es muy estricto y eso podría beneficiar a Armando González

Más allá de que tendrá que ganarse su lugar como delantero titular ante un nuevo entrenador, Armando González tiene una ventaja con el recién llegado Imanol Alguacil. El estratega español se caracteriza por ser muy estricto con sus futbolistas y exigirles un alto nivel de disciplina, mientras que La Hormiga ha demostrado ser un jugador sumamente comprometido y disciplinado. Por ello, es probable que el mexicano acepte sin mayores problemas las órdenes y exigencias de Alguacil, una situación que podría favorecerlo en la pelea por más minutos y, sobre todo, por la titularidad en el Olympiacos.