Uno de los jugadores que Chivas apostó con varios millones y fracasó es Daniel Ríos. Ayer reapareció con un golazo para CF Montreal.

La gestión de Fernando Hierro en Chivas se destacó por tener puntos muy altos, pero no logró los objetivos esperados al dejar su grupo de trabajo al mando del equipo. Uno de los jugadores que llegó a Verde Valle, que costó 4 millones de dólares y no marcó la diferencia fue Daniel Ríos. Ayer reapareció con un golazo de palomita.

El equipo de Veljko Paunovic que logró ser subcampeón en el Clausura 2023 se caracterizó por anotar muchos goles, pero sin un nueve goleador. Por esta razón, en el Apertura 2023 se esperaba que el Rebaño Sagrado fuera por un delantero goleador y llegó Érick Gutiérrez, mientras que Alan Pulido no para de anotar goles con Sporting Kansas City.

Daniel Ríos, que formó parte de la plantilla que casi se corona ante Tigres, llegó a Chivas en diciembre del 2022 a cambio de cuatro millones de dólares. El atacante formado en Verde Valle, que venía de destacar en Atlanta United, firmó un contrato por tres años y medio, pero no logró consolidarse.

Su actualidad lo tiene nuevamente como un centrodelantero titular en la Major League Soccer, pero en esta oportunidad en CF Montreal. Ayer su equipo perdió 2-1 ante Charlotte FC, pero reapareció con un golazo de cabeza para abrir el marcador al sorprender detrás de la defensa y tirarse de palomita para el 1-0 parcial.

Cabe destacar que el Guadalajara decidió prestarlo a diferentes equipos ya que no le encontraban acomodo. Primero regresó a Atlanta United, luego recayó en Vancouver Whitecaps en el que era suplente de Thomas Muller y luego se le rescindió el contrato para que llegue libre a CF Montreal, franquicia canadiense.

Sus números en Chivas