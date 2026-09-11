Chivas recibirá a Pumas en el Estadio Akron la tarde de este domingo, en un partido para el que desde hace varios días se sabía que los felinos llegarían con cierta desventaja por el poco tiempo de descanso. Debido a la participación del León en la Leagues Cup, el conjunto universitario tuvo que posponer su compromiso ante los Panzas Verdes y disputarlo apenas este jueves, por lo que contará solamente con un par de días para recuperarse antes de visitar al Guadalajara.

Sin embargo, por si esto no fuera suficiente, el partido entre Auriazules y Esmeraldas terminó de la peor manera posible: el encuentro acabó con una batalla campal entre jugadores de ambos equipos, por lo que se espera que la Comisión Disciplinaria analice lo ocurrido y pueda imponer varias sanciones. Esto podría generar todavía más problemas para Pumas al momento de armar su alineación para enfrentar al Rebaño Sagrado, pues perderían a varios jugadores clave.

Ahora, algo que se veía venir desde antes del partido finalmente sucedió: el director técnico de Pumas, Esteban Solari, se quejó del calendario de la Liga MX durante la conferencia de prensa posterior al encuentro y declarando abiertamente que Chivas fue beneficiado mientras su equipo resultó perjudicado. De esta manera, el entrenador auriazul comenzó a instalar desde antes del silbatazo inicial el discurso de que su equipo llegará en condiciones desfavorables al compromiso en Guadalajara.

Pero, por si hiciera falta explicarlo, Chivas no decidió el calendario de la Liga MX. El partido entre Pumas y León se disputó hasta este jueves debido a la Leagues Cup y a la necesidad de reacomodar los compromisos que fueron aplazados. Además, si los Panzas Verdes no hubieran disputado el partido por el tercer lugar ante América el fin de semana pasado, habrían podido disputar su encuentro ante los universitarios en las fechas originalmente contempladas.

Ahora solamente queda esperar para conocer cuál será la decisión de la Comisión Disciplinaria respecto a los posibles suspendidos por la pelea. Algunos de los futbolistas de la UNAM que participaron con mayor intensidad en la trifulca fueron Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla, dos de las principales figuras del conjunto universitario. Una eventual ausencia de cualquiera de ellos representaría una pérdida importante para Pumas justo antes de enfrentar a Chivas en el Estadio Akron.

Pumas tiene ocho años sin poder ganarle a Chivas en el Estadio Akron

Otra desventaja que tendrán los Pumas en su visita al Estadio Akron es que Chivas ha convertido su casa en una auténtica fortaleza cuando enfrenta al conjunto de la UNAM. La última vez que los universitarios lograron derrotar al Guadalajara en su propio estadio fue en el Apertura 2018, por lo que ya se cumplen ocho años sin que puedan celebrar una victoria en la cancha del Rebaño Sagrado. Ahora, Gabriel Milito buscará aprovechar esta racha favorable para acrecentarla y conseguir un nuevo triunfo ante Pumas.