Armando González jugó la mañana de este sábado, tiempo de México, su primer partido como titular en la Liga de Grecia. Era un encuentro que generaba mucha expectativa, no solamente por lo que significaba para La Hormiga, sino también por todo lo que ha ocurrido dentro del Olympiacos en apenas una semana, con cambios importantes que han transformado el panorama del conjunto del Pireo.

Cabe recordar que La Hormiga tomó la titularidad del equipo después de que Ayoub El Kaabi sufriera una grave lesión la semana pasada, mientras que todo el plantel se encuentra atravesando una nueva etapa tras la destitución de José Luis Mendilibar y la llegada de Imanol Alguacil como nuevo director técnico. Por ello, el encuentro ante OFI Creta también representaba la primera oportunidad para que el mexicano comenzara a ganarse la confianza de su nuevo entrenador.

Sin embargo, ni en lo individual ni en lo colectivo fue un buen día para el canterano rojiblanco. El Olympiacos generó muy pocas oportunidades de peligro y Armando González solamente consiguió registrar dos remates durante el partido. Además, el conjunto del Pireo nunca logró sentirse completamente cómodo sobre el terreno de juego, al grado de que OFI Creta llegó a marcar dos goles que posteriormente fueron anulados por fuera de lugar, una muestra del peligro que estaba generando el conjunto visitante.

El primer partido de la era Imanol Alguacil terminó con una derrota de 0-1 para el Olympiacos en casa, resultado que incrementó todavía más el malestar de la afición ateniense por la salida de Mendilibar. El entrenador español era muy querido por los aficionados debido a los títulos que consiguió con el club, incluido el primer campeonato europeo en la historia del Olympiacos, por lo que durante todo el encuentro se escucharon cánticos en las gradas coreando el nombre del técnico que recientemente dejó su puesto.

Por último, González abandonó el terreno de juego al minuto 67 para darle entrada a Roman Yaremchuk, quien actualmente aparece como su principal alternativa en el ataque. La salida del mexicano pudo responder también a la intención de darle descanso pensando en el partido del próximo miércoles ante el Jagiellonia Białystok, cuando el Olympiacos hará su presentación en la Europa League, un encuentro en el que La Hormiga está llamado nuevamente a ocupar la titularidad.

El Olympiacos sigue buscando a un nuevo delantero tras la lesión de Ayoub El Kaabi

Mientras tanto, la directiva del Olympiacos mantiene la intención de contratar a un nuevo delantero después de la lesión de Ayoub El Kaabi. Sin embargo, existe cierta polémica alrededor de la postura de los altos mandos griegos, pues la afición ya no quiere más delanteros veteranos que lleguen al club y terminen aportando poco. Además, los seguidores quieren que se mantenga la titularidad de Armando González, por lo que, aunque existe la necesidad de incorporar un segundo atacante, la petición es que se trate de un futbolista joven, con proyección y dispuesto a competir como alternativa de La Hormiga.