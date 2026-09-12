La Depredadora sigue en plan grande en el Apertura 2026 y volvió a sacudir las redes enemigas en el duelo contra las regiomontanas.

Alicia Cervantes sigue demostrando que está en plan grande en el Apertura 2026 y aunque no pudo impedir la caída del Rebaño frente a Rayadas en el Estadio Akron, volvió a anotar y volvió a escalar en la tabla de goleo individual de la Liga MX Femenil.

La Depredadora volvió a perforar las redes enemigas durante el partido contra el conjunto de Monterrey para poner los cartones definitivos de 2-3 en favor de las regiomontanas, en donde Licha fue la encargada de acercar peligrosamente a las tapatías.

Con esta diana desde los once pasos, Alicia Cervantes llegó a seis goles en el Apertura 2026, instalándose de manera momentánea en la tercera posición de la tabla de goleadoras, detrás de Geyse da Silva del América que presume 11 dianas y de Enyerliannys Higuera del San Luis que tiene 8.

Así va la tabla de goleo de la Liga MX Femenil

POSICIÓN JUGADORA CLUB GOLES 1 Geyse da Silva América 11 2 Enyerliannys Higuera San Luis 8 3 Alicia Cervantes Chivas Femenil 6 3 Diana Ordoñez Tigres 6 3 Stephanie Ribeiro Pumas 6 3 Jermaine Seoposenwe Rayadas 6 4 Maricarmen Reyes Tigres 5 4 Kader Hancar Tijuana 5 5 Jasmine Casarez Chivas Femenil 4 5 Joseline Montoya Chivas Femenil 4 5 Rebeca Contreras San Luis 4 5 Daniela Calderón Cruz Azul 4 5 Nayely Bolaños León 4 5 Aitana Martínez Atlas 4 5 Montse Saldívar América 4

¿Cuándo se jugará el Tijuana vs. Chivas Femenil?

El próximo compromiso del Guadalajara Femenil en el Apertura 2026 será frente a Tijuana el próximo 19 de septiembre en la cancha del Estadio Caliente, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 17:06 horas, tiempo del centro de México.