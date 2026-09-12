Alicia Cervantes sigue demostrando que está en plan grande en el Apertura 2026 y aunque no pudo impedir la caída del Rebaño frente a Rayadas en el Estadio Akron, volvió a anotar y volvió a escalar en la tabla de goleo individual de la Liga MX Femenil.

La Depredadora volvió a perforar las redes enemigas durante el partido contra el conjunto de Monterrey para poner los cartones definitivos de 2-3 en favor de las regiomontanas, en donde Licha fue la encargada de acercar peligrosamente a las tapatías.

Con esta diana desde los once pasos, Alicia Cervantes llegó a seis goles en el Apertura 2026, instalándose de manera momentánea en la tercera posición de la tabla de goleadoras, detrás de Geyse da Silva del América que presume 11 dianas y de Enyerliannys Higuera del San Luis que tiene 8.

Así va la tabla de goleo de la Liga MX Femenil

POSICIÓNJUGADORACLUBGOLES
1Geyse da SilvaAmérica11
2Enyerliannys HigueraSan Luis8
3Alicia CervantesChivas Femenil6
3Diana OrdoñezTigres6
3Stephanie RibeiroPumas6
3Jermaine SeoposenweRayadas6
4Maricarmen ReyesTigres5
4Kader HancarTijuana5
5Jasmine CasarezChivas Femenil4
5Joseline MontoyaChivas Femenil4
5Rebeca ContrerasSan Luis4
5Daniela CalderónCruz Azul4
5Nayely BolañosLeón4
5Aitana MartínezAtlas4
5Montse SaldívarAmérica4

¿Cuándo se jugará el Tijuana vs. Chivas Femenil?

El próximo compromiso del Guadalajara Femenil en el Apertura 2026 será frente a Tijuana el próximo 19 de septiembre en la cancha del Estadio Caliente, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 17:06 horas, tiempo del centro de México.