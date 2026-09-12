Alicia Cervantes sigue demostrando que está en plan grande en el Apertura 2026 y aunque no pudo impedir la caída del Rebaño frente a Rayadas en el Estadio Akron, volvió a anotar y volvió a escalar en la tabla de goleo individual de la Liga MX Femenil.
La Depredadora volvió a perforar las redes enemigas durante el partido contra el conjunto de Monterrey para poner los cartones definitivos de 2-3 en favor de las regiomontanas, en donde Licha fue la encargada de acercar peligrosamente a las tapatías.
Con esta diana desde los once pasos, Alicia Cervantes llegó a seis goles en el Apertura 2026, instalándose de manera momentánea en la tercera posición de la tabla de goleadoras, detrás de Geyse da Silva del América que presume 11 dianas y de Enyerliannys Higuera del San Luis que tiene 8.
Así va la tabla de goleo de la Liga MX Femenil
|POSICIÓN
|JUGADORA
|CLUB
|GOLES
|1
|Geyse da Silva
|América
|11
|2
|Enyerliannys Higuera
|San Luis
|8
|3
|Alicia Cervantes
|Chivas Femenil
|6
|3
|Diana Ordoñez
|Tigres
|6
|3
|Stephanie Ribeiro
|Pumas
|6
|3
|Jermaine Seoposenwe
|Rayadas
|6
|4
|Maricarmen Reyes
|Tigres
|5
|4
|Kader Hancar
|Tijuana
|5
|5
|Jasmine Casarez
|Chivas Femenil
|4
|5
|Joseline Montoya
|Chivas Femenil
|4
|5
|Rebeca Contreras
|San Luis
|4
|5
|Daniela Calderón
|Cruz Azul
|4
|5
|Nayely Bolaños
|León
|4
|5
|Aitana Martínez
|Atlas
|4
|5
|Montse Saldívar
|América
|4
¿Cuándo se jugará el Tijuana vs. Chivas Femenil?
El próximo compromiso del Guadalajara Femenil en el Apertura 2026 será frente a Tijuana el próximo 19 de septiembre en la cancha del Estadio Caliente, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 17:06 horas, tiempo del centro de México.