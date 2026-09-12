Todos los detalles para que no te pierdas el encuentro entre el Guadalajara y los universitarios por la Liga MX.

Chivas está por disputar uno de los partidos importantes en el Apertura 2026 cuando se mida en la cancha del Estadio Akron con los Pumas como parte de las actividades de la jornada 8 de la Liga MX, en donde el objetivo es ir a la caza del liderato del futbol mexicano.

El Guadalajara presume 14 puntos en el torneo local, por lo que tratará de seguir sumando de a tres puntos a costa de los felinos para poder seguir peleando por el primer lugar, aunque la misión no será sencilla al enfrentarse a los universitarios que vienen de derrotar al León a media semana.

Los universitarios requieren de conseguir una victoria en territorio rojiblanco para escalar peldaños, ya que actualmente están en el décimo lugar con 11 puntos, además de sacudirse la paternidad rojiblanca que presume ocho años sin perder en suelo tapatío frente a los auriazules.

¿Cómo va Chivas en la tabla de posiciones del Apertura 2026?

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Pumas?

El siguiente duelo que disputará el Guadalajara será frente a los Pumas en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a disputarse el próximo domingo 13 de septiembre en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Pumas?

El duelo entre el Rebaño y los felinos será transmitido en exclusiva, en México, por la señal de Amazon Prime, por lo que no contará con una opción gratuita para el público en general; sin embargo, podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.