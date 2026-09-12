Armando González y el Olympiacos disputaron este sábado su primer partido bajo el mando de Imanol Alguacil, el nuevo técnico del conjunto del Pireo, en el inicio de una polémica nueva era llena de cambios dentro del club. Sin embargo, ni La Hormiga ni su equipo tuvieron una buena jornada, pues el delantero mexicano tuvo poca participación ofensiva y el Olympiacos terminó cayendo por la mínima diferencia en casa.

Al tratarse del primer partido de un director técnico que acaba de llegar y que además no participó en el armado de la plantilla, el resultado no necesariamente debería ser motivo de alarma por ahora. Imanol Alguacil apenas comienza a conocer a sus futbolistas y a implementar sus ideas, por lo que Armando González debe dar vuelta a la página y pensar en su próxima oportunidad, la cual será una prueba mucho más interesante para el canterano rojiblanco.

Armando González no pudo generar peligro contra el OFI Creta.

El Olympiacos volverá a jugar a media semana, pero esta vez no será en la Copa de Grecia, sino en la Europa League, torneo en el que Armando González está llamado a ser titular. Esto se debe a que los registros para la competición europea ya se cerraron y, aunque el conjunto del Pireo contrate a otro delantero para cubrir la baja de Ayoub El Kaabi, ese futbolista no podría disputar la Europa League hasta enero. Por ello, La Hormiga tiene prácticamente asegurado un papel protagonista en esta competición.

Además, aunque el Olympiacos viene de sufrir una derrota, su próximo rival tampoco llega en las mejores condiciones. El Jagiellonia Białystok de Polonia perdió su partido más reciente por 2-0, por lo que, sumado a que el conjunto griego jugará como local, todo apunta a que los dirigidos por Alguacil serán los favoritos para conseguir sus primeros tres puntos en esta jornada de la Europa League.

Aun teniendo todo a su favor para mantenerse como titular, González no puede confiarse. Tras la lesión de Ayoub El Kaabi, el Olympiacos está prácticamente obligado a buscar otro delantero y La Hormiga tendrá que demostrar que tiene el talento suficiente para que la directiva contrate a un suplente y no a alguien que llegue con la intención de quitarle el puesto. Su actuación en Europa podría ser determinante para convencer al nuevo cuerpo técnico y a los dirigentes de que puede asumir la responsabilidad del ataque.

¿Cuándo y a qué hora jugará el Olympiacos contra el Jagiellonia Białystok?

El partido entre Olympiacos y Jagiellonia Białystok se disputará este miércoles 16 de septiembre a la 1:00 p. m., tiempo del centro de México, en el Estadio Georgios Karaiskakis. Será la presentación del conjunto del Pireo en esta edición de la Europa League, competición que aparece como uno de los principales objetivos del equipo en esta nueva temporada después de haber conquistado recientemente la Conference League.