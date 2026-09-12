Rafa Márquez está a algunos días de publicar su primera convocatoria, y llamaría a tres jugadores de Chivas.

La Selección Mexicana comenzará a vivir una nueva era en los próximos días bajo el mando de Rafa Márquez, quien está a punto de realizar su primera convocatoria como director técnico del Tri. El exdefensor tendrá poco tiempo para comenzar a plasmar sus ideas y se espera que Chivas vuelva a tener un protagonismo importante en cada llamado, especialmente por la cantidad de jugadores rojiblancos que atraviesan un buen momento.

Esta primera Fecha FIFA tendrá además una condición especial para el Kaiser. Debido a que se decidió mantener la competencia de la Liga MX pese a la pausa por selecciones, se estableció que cada equipo solamente podría aportar dos jugadores a la Selección Mexicana. Sin embargo, un reporte reciente señala que Márquez habría solicitado a Chivas autorización para convocar a tres futbolistas que considera importantes para comenzar a trabajar en este nuevo ciclo.

En septiembre próximo inicia el proceso de Rafa Márquez

Por ello, un ejercicio interesante es definir quiénes podrían ser esos tres jugadores rojiblancos que tendrían la importancia suficiente como para que se rompa esta regla autoimpuesta por la Liga MX. El primero podría ser Raúl Rangel, quien se ganó el puesto como portero titular del Tri antes del Mundial y podría mantenerlo después de haber realizado una excelente Copa del Mundo. Sus características bajo los tres palos y su capacidad para participar con los pies también serían importantes para el estilo de juego que Rafa Márquez pretende implementar, por lo que no dejarían pasar su llamado.

El segundo sería Roberto Alvarado, un futbolista que durante el proceso anterior fue prácticamente inamovible para Javier Aguirre y que además se convirtió en uno de los jugadores más importantes de México durante el Mundial, compitiendo en rankings con elementos de talla mundial. Por ello, todo apunta a que Márquez estaría decidido a contar con el Piojo en esta primera convocatoria, especialmente para comenzar a trabajar con él las ideas que pretende implementar en su nuevo proyecto.

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El tercero sería una verdadera sorpresa, pues se trataría de un jugador que ni siquiera estuvo convocado a la Copa del Mundo: Diego Campillo. De acuerdo con diversos reportes, Rafa Márquez vería en el defensor rojiblanco cualidades muy similares a las que él mismo tenía como futbolista, destacando su solidez defensiva y, especialmente, su capacidad para salir jugando desde el fondo. Por ello, Campillo podría convertirse en una de las grandes apuestas del nuevo proceso mundialista.

Bryan González podría ser otra opción importante para Rafa Márquez, iría en lugar de Campillo

Sin embargo, Diego Campillo podría tener que esperar para recibir su primera convocatoria con la Selección Mexicana y, en su lugar, el tercer elemento clave para Rafa Márquez podría ser Bryan González. La lateral izquierda ya se encuentra en pleno proceso de renovación, pues Jesús Gallardo tiene pocas posibilidades de llegar a la próxima Copa del Mundo debido a su edad. Y si bien Mateo Chávez apunta a convertirse en el principal candidato para ocupar esa posición, su reciente lesión podría abrirle la puerta a otro futbolista, y ahí es donde podría aparecer El Cotorro como una alternativa para comenzar a ganarse un lugar en el Tri.