Luego del empate ante Pachuca, Raúl Rangel envió un mensaje a la afición de Chivas de cara a lo que se viene en el Apertura 2026.

Chivas viene de dejar ir tres puntos importantes ante Pachuca luego de haber empatado 1-1 en el Estadio Hidalgo. Tras lo sucedido ante los Tuzos, Raúl Rangel se manifestó en redes sociales para enviar un mensaje a la afición rojiblanca al señalar que era momento de levantarse.

Lo sucedido en territorio hidalguense dejó en evidencia que el Guadalajara genera peligro, pero que deja varias dudas si le quitan el balón. Al equipo de Gabriel Milito le cuesta aguantar los partidos cuando no puede hilvanar una serie de pases para una contra.

La sensación que dejó el empate de Chivas ante Pachuca es que si ante un rival que no vive su mejor momento no se pudo, ¿qué va a suceder ante rivales de mayor calidad en instancias de eliminación directa? Toluca dejó en evidencia que el Rebaño Sagrado de Milito no pudo con ellos por tercer torneo consecutivo.

Raúl Rangel estuvo cerca atajar un penal ante Pachuca. (Foto: IMAGO7)

Luego de lo vivido ante los Tuzos en el Estadio Hidalgo, Raúl Rangel aprovechó sus redes sociales para dejar un mensaje a la afición. “Arriba mi rebaño del alma”, comentó el portero en Instagram junto a momentos de su partido. No hay que olvidarse que el guardameta estuvo cerca de parar el penal de Salomón Rondón.

La advertencia de Gabriel Milito a Chivas

Tras el partido, Gabriel Milito dejó en claro a sus jugadores que solo van a ganar si son mejores que el rival y no por la camiseta. “Nosotros vamos partido a partido. El partido de hoy era muy importante ganarlo, sumar tres puntos y no pudimos hacerlo (…) Acá sabemos que solo sirve ganar, pero también entiendo que hay rivales que ofrecen oposición. No vamos a ganar simplemente por ser Chivas, vamos a ganar si lo hacemos bien, si lo hacemos como nosotros habitualmente somos capaces de hacerlo”, declaró.

Y agregó: “Los jugadores no piensan eso (que van a ganar solo por ser Chivas). El rival, ante la necesidad y el momento que está atravesando, tuvo que generarnos más oposición. Los espacios estaban, debimos tener una mejor circulación de la pelota”.