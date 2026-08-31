Chivas enfrentará a Atlético de San Luis por la jornada siete del Apertura 2026. Para el duelo del próximo sábado es un hecho que el Guadalajara no contará con tres jugadores.

Chivas viene de sufrir un empate contra Pachuca y se alista para enfrentar a Atlético de San Luis por la jornada siete del Apertura 2026. De cara al duelo en el Estadio Alfonso Lastras, repasamos los tres descartados y la única duda que tendría Gabriel Milito para enfrentar a los Potosinos.

En conferencia de prensa, el técnico argentino dejó en claro que para los últimos partidos tenían varias bajas en la zona defensiva. Sin embargo, se esperaba que para el duelo contra los Tuzos estuvieran presentes José Castillo y Richard Ledezma, pero de ellos dos solamente el lateral derecho estuvo presente en el Estadio Hidalgo.

El próximo sábado, Chivas enfrentará a Atlético de San Luis por la jornada siete del Apertura 2026 en el Estadio Alfonso Lastras. La gran pregunta que surge es quiénes van a ser los jugadores que no serán tenidos en cuenta para el duelo ante los Potosinos.

Gabriel Milito sabe qué tiene tres descartados para enfrentar a Pachuca. (Foto: IMAGO7)

Para el duelo contra el equipo de Diego Mejía es un hecho que Bryan González, Daniel Aguirre y Miguel Tapias no serán tenidos en cuenta porque aún se encuentran recuperándose de sus lesiones. La única duda en el equipo radicaría en la presencia de José Castillo, quien se esperaba que estuviera presente ante Pachuca.

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¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Atlético de San Luis?

Teniendo en cuenta cómo se ha manejado Gabriel Milito, es un hecho que en la portería se repetirían los mismos nombres a menos que regrese José Castillo. De esta manera, en el fondo Raúl Rangel, Luis Romo, Diego Campillo y Miguel Gómez, en el medio Santiago Sandoval, Omar Govea, Fernando González, Hugo Camberos, Roberto Alvarado y Efraín Álvarez, mientras que en el ataque Ricardo Marín.

Otro interrogante que surgirá en las próximas horas es si el técnico argentino va a utilizar de inicio o no a Richard Ledezma por el carril derecho. Es un hecho que no está en su mejor momento y que tiene una molestia en su rodilla derecha.