Luego de la derrota ante Pachuca, se supo cuánto va a ganar Chivas con la venta de Alan Mozo a Cruz Azul. A su vez, Armando González debutó y falló un gol claro, mientras que Gabriel Milito estalló con Brian Gutiérrez.

Chivas viene de igualar contra Pachuca por el Apertura 2026 de la Liga MX y ya piensa en el duelo ante Atlético de San Luis. En medio de este contexto, sale a la luz el enojo de Gabriel Milito con Brian Gutiérrez por su partido ante los Tuzos, mientras que Armando González debutó en Grecia y falló un gol clarísimo. A su vez, revelaron cuánto pagará Cruz Azul por Alan Mozo. Por otro lado, el equipo de Antonio Contreras perdió por segundo partido consecutivo en el certamen nacional ante Pumas UNAM.

Armando González debutó en Olympiacos

Finalmente, Armando González debutó en la Superliga de Grecia en la victoria por 1-0 de Olympiacos ante Asteras. La Hormiga ingresó a falta de 21 minutos para que finalice el partido y se perdió un gol debajo de la portería con un tiro que estrelló en el travesaño.

¿Cuánto pagará Cruz Azul a Chivas por Alan Mozo?

Tras la salida de Armando González, se supo en las últimas horas que Chivas podría tener otra baja debido a que estaría cerca de vender a Alan Mozo, quien se encontraba prestado en Pachuca, para llegar a Cruz Azul. Según lo informado por José María Garrido, la Máquina Cementera compraría al lateral derecho a cambio de dos millones de dólares más variables.

Gabriel Milito enojado con Brian Gutiérrez

En un video publicado por José María Garrido se observa a Gabriel Milito enojado con Brian Gutiérrez luego de que no se hubiera movido para recibir un pase de Luis Romo que le pasó a unos metros. En las imágenes de Futbol con Cerebro se ve claramente al timonel rojiblanco gritando y pidiendo que se mueva para ir en busca del balón en una acción que no tenía la presión del rival y en la que podía generar una acción de peligro en el área de Pachuca.

Chivas Femenil volvió a perder en la Liga MX

Ayer, Chivas Femenil volvió a tener acción en el Apertura 2026 de la Liga MX y perdió por 2-0 ante Pumas UNAM gracias a los goles de Cristina Torres y Stephanie Ribeiro. Las dirigidas por Antonio Contreras cayeron a la cuarta posición de la tabla general de posiciones y el próximo viernes enfrentarán a Atlas.