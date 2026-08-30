Chivas viene de empatar 1-1 ante Pachuca por la jornada seis del Apertura 2026 de la Liga MX. Tras lo sucedido en el Estadio Hidalgo, Gabriel Milito señaló por qué Luis Romo es un jugador clave en el funcionamiento de su equipo.

El Rebaño Sagrado no llevó adelante su mejor partido luego de haber tenido un gran primer tiempo en el que abrió rápidamente el marcador. Sin embargo, en la segunda mitad, el conjunto rojiblanco dejó de tener la misma intensidad y los Tuzos comenzaron a llegar para hacer daño en la portería de Raúl Rangel.

Tras el partido, Gabriel Milito se mostró enojado y frustrado por los tres puntos que se le escaparon a Chivas luego de estar arriba en el marcador. Por otro lado, en conferencia de prensa, el técnico argentino habló de uno de los puntos altos de su equipo ante Pachuca. Se trata de Luis Romo, de quien explicó por qué es importante en su esquema.

Luis Romo tuvo un buen partido ante Pachuca. (Foto: IMAGO7)

“Romo me parece un jugador fundamental en este equipo, no solo para defender en espacios grandes, sino para tener salidas claras. Decidimos poner a Romo, que además de tener una buena salida defensiva, es capaz de subir y generar ataques. Lo hizo fenomenal contra Seattle y yo estoy conforme con el rendimiento de Luis en esa posición”, declaró el timonel rojiblanco.

La advertencia de Gabriel Milito a Chivas

Tras el partido, Gabriel Milito dejó en claro a sus jugadores que solo van a ganar si son mejores que el rival y no por la camiseta. “Nosotros vamos partido a partido. El partido de hoy era muy importante ganarlo, sumar tres puntos y no pudimos hacerlo (…) Acá sabemos que solo sirve ganar, pero también entiendo que hay rivales que ofrecen oposición. No vamos a ganar simplemente por ser Chivas, vamos a ganar si lo hacemos bien, si lo hacemos como nosotros habitualmente somos capaces de hacerlo”, declaró.

Y agregó: “Los jugadores no piensan eso (que van a ganar solo por ser Chivas). El rival, ante la necesidad y el momento que está atravesando, tuvo que generarnos más oposición. Los espacios estaban, debimos tener una mejor circulación de la pelota”.