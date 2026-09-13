Todos los detalles para que no te pierdas las visita del Guadalajara a la Capital rojiblanca para enfrentarse a las Águilas.

El momento ha llegado y en el calendario se indica que Chivas deberá encarar una edición más del Clásico Nacional contra el América en este Apertura 2026, en donde ambas instituciones se encuentran peleando la cima de la tabla de posiciones de la Liga MX.

Se dice que en este tipo de partidos las estadísticas se quedan a un lado debido a que se juega el orgullo nacional, por lo que en el Guadalajara están obligados a acudir a la Ciudad de México y regresar a la Perla de Occidente con los tres puntos en la bolsa.

Por su parte, las Águilas que marchaban invictas en el torneo perdieron esa etiqueta tras caer goleadas por 4-3 frente a Cruz Azul, por lo que este choque contra el chiverío puede marcar el rumbo del entrenador Guillermo Almada en la escuadra azulcrema.

Así marcha Chivas en la tabla de posiciones

¿Cuándo y dónde se jugará el América vs. Chivas?

El partido más importante en el calendario de toda la Liga MX se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, compromiso que está programado a arrancar en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el América vs. Chivas?

El Clásico Nacional contará con varias alternativas para poder ser visto por todos dentro del territorio mexicano, ya que será transmitido GRATIS por el Canal 5 de televisión abierta. Por televisión de paga podrá ser visto en TUDN. Por si fuera poco, también podrá verse sin costo alguno vía streaming por la señal de Layvtime en YouTube.