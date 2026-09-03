Chivas no ha tenido el inicio de torneo que esperaba en el Apertura 2026. Si bien los resultados del Guadalajara en la Liga MX no son malos, con tres triunfos, dos empates y solamente una derrota, lo cierto es que el equipo ha sufrido en la mayoría de sus partidos para conseguir puntos. La excepción fue el contundente triunfo ante Xolos de Tijuana, pero fuera de ese encuentro, el Rebaño Sagrado ha tenido dificultades para traducir su dominio en el campo en victorias cómodas.

Ahora, con aproximadamente un tercio de la fase regular ya disputado, la idea es que el Guadalajara pueda comenzar a corregir los problemas que le han impedido mostrar la contundencia esperada de acuerdo con su dominio de los partidos. Al mismo tiempo, Gabriel Milito deberá encontrar la manera de mejorar el funcionamiento defensivo, pues una de las principales preocupaciones del estratega es que Chivas ha recibido al menos un gol prácticamente en todos sus encuentros del torneo.

Chivas y Atlético San Luis suelen dar partidazos.

El problema es que septiembre parece ser un mes particularmente complicado para Chivas, comenzando por el Atlético de San Luis. El conjunto potosino ha demostrado ser un rival incómodo para el equipo de Gabriel Milito, protagonizando partidos llenos de goles y remontadas. En los dos enfrentamientos anteriores entre ambos durante esta etapa, Armando González apareció en los minutos finales para marcar los goles que terminaron dándole el triunfo al Guadalajara, aunque ahora La Hormiga ya no forma parte del plantel rojiblanco.

Después llegará una visita de Pumas al Estadio Akron, un equipo que acostumbra plantear partidos en los que intenta neutralizar el ataque del Guadalajara y que ha protagonizado varios encuentros interesantes ante Chivas durante los últimos torneos. Posteriormente llegará uno de los compromisos más importantes del semestre: el Clásico Nacional frente al América en el Estadio Azteca. El problema para el Rebaño Sagrado es que las Águilas actualmente marchan como líderes de la Liga MX, por lo que se tratará de una prueba de máxima exigencia.

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Finalmente, Chivas recibirá al Querétaro el próximo 26 de septiembre en el Estadio Akron. Los Gallos tampoco pueden ser menospreciados, pues actualmente ocupan el sexto lugar de la Tabla General y solamente tienen un punto menos que el Guadalajara. Además, Gabriel Milito ya se ha enfrentado dos veces al conjunto queretano, con saldo de una victoria y una derrota. Por ello, el calendario de septiembre pondrá a prueba la capacidad del Rebaño para competir contra rivales que llegan en condiciones similares o incluso superiores.

Chivas llegará con dos bajas al partido contra Querétaro

Otro punto importante es que el partido contra Querétaro se empalmará con la Fecha FIFA de septiembre, que comenzará el 21 de septiembre, por lo que Chivas tendrá que ceder jugadores a la Selección Mexicana. Eso sí, gracias a un acuerdo con Rafa Márquez, nuevo entrenador del Tri, los equipos de Liga MX solamente tendrán que prestar a dos futbolistas durante esta convocatoria. Sin embargo, esto inevitablemente significará que el Rebaño Sagrado llegará al encuentro contra los Gallos sin dos de sus mejores elementos, agregando todavía más dificultad a un calendario que ya luce complicado.