El Guadalajara vuelve al Estadio Akron después de varias semanas de ausencia con la finalidad de derrotar a los felinos en un choque entre grandes de México.

Chivas regresa a la cancha del Estadio Akron después de varias semanas jugando de visitante y lo hará para recibir a los Pumas como parte de las hostilidades de la jornada 8 del Apertura 2026, en un duelo que es trascendental para ambas instituciones en sus aspiraciones de Liguilla.

El Guadalajara requiere de una victoria para poder instalarse en la cima de la tabla de posiciones tras el descalabro del América frente a Cruz Azul, además de que le serviría de envión anímico de cara al Clásico Nacional de la próxima semana en la cancha del Estadio Azteca.

Por su parte, los Pumas están urgidos de un triunfo para escalar peldaños en la clasificación general, además de que una victoria frente a Chivas sería determinante para ganar credibilidad en el proyecto de Esteban Solari, que está tratando de empezar a levantar el vuelo en el Apertura 2026.

Chivas vs. Pumas: EN VIVO las acciones del partido