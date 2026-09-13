Chivas Femenil volvió a quedar a deber ante un rival de nivel como Rayadas. Tras la derrota, Antonio Contreras quedó expuesto al no controlar su frustración tras estallar contra una periodista.

Chivas Femenil no volvió a estar a la altura de la institución luego de haber perdido ante Rayadas de Monterrey por la jornada 7 del Apertura 2026. Luego de lo vivido en el Estadio Akron, Antonio Contreras no pudo controlar su frustración y se molestó con Michelle Rosas, periodista de que lo cuestionó por sus decisiones tácticas para el duelo contra las regias.

Hace un tiempo, afición y prensa especializada han hablado del rumbo que tomó Nelly Simón con el primer equipo femenil, pues la escuadra pasó de ser un equipo competitivo a uno de mitad de tabla que aspira a cumplir con la clasificación a la Liguilla. Especialmente, porque ante rivales que son aspirantes al título quedan a deber.

Ayer ante Rayadas de Monterrey, Chivas Femenil se llevó nuevamente un resultado ajustado debido a que en el primer tiempo se fue perdiendo por 3-1 para finalmente caer 3-2. Tras el partido, Antonio Contreras no pudo controlar su frustración y se burló de Michelle Rosas, periodista de TUDN, quien le cuestionó sobre la gran cantidad de variantes en defensa, así como sobre qué mejorar cuando el Guadalajara siempre fue fuerte de local.

Las Chivas de Antonio Contreras no pueden ante rivales de peso de la Liga MX. (Foto: IMAGO7)

“Entiendo que las decisiones tácticas y la formación es algo que usted lo trabaja a lo largo de la semana y al final usted decide qué jugadoras van a salir de titulares, porque hoy Natalia Colín sale como una mediocampista ofensiva entendiendo que Cristina Ferral es formada en esa posición y a Natalia le costó mucho trabajo. ¿Por qué tantas variantes en la línea defensiva?”, preguntó Rosas.

Y agregó: “Segundo partido consecutivo que se pierde en el Estadio Akron, cuando anteriormente el Akron era una fortaleza, y nuevamente un equipo que presiona en zona alta les hace un poco de daño; ajustan en el segundo tiempo, pero creo que todo el primer tiempo al Guadalajara le costó mucho trabajo esa parte de la presión alta que hacían un poco las Rayadas (…) ¿Qué se tiene que seguir mejorando o por qué ese primer tiempo y el segundo tiempo que vimos del Guadalajara?”.

Imagen generada con ChatGPT.

La reacción de Antonio Contreras fue la de un entrenador que no podía entender cómo alguien osó cuestionar su trabajo como entrenador, por lo que decidió burlarse y menospreciar la pregunta. “Muy buenas. ¿Te gustó el segundo tiempo de Guadalajara? ¿Te gustó? Pues ya tienes algo positivo para poner, ¿no? Ponme algo de eso, ponme algo positivo, ¿no, hombre? ¿Y la presión alta qué? ¿Tú qué harías, tú que fuiste jugadora, no? ¿De qué jugaste tú? ¿De qué jugabas? Pues entonces me hace falta una como tú en el medio campo para agarrar a la China y compañía. No me ha gustado el equipo… La segunda parte me ha gustado mucho. Siguiente pregunta. Ya tienes para poner, escribe, dime. Siguiente pregunta. Eres una buena mediocentro. Periodista no sé, pero buena mediocentro eres”, expresó el español.

Afición de Chivas Femenil abucheó a Antonio Contreras

Consumada la derrota ante Rayadas de Monterrey, la afición de Chivas Femenil estalló en el Estadio Akron contra jugadoras y cuerpo técnico. A su vez, en redes sociales cientos de aficionados comenzaron a marcar a Antonio Contreras como el culpable de la derrota ante el conjunto regiomontano.