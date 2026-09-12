Todos los detalles para que no te pierdas el partido del Circuito Rosa en la cancha del Estadio Caliente.

Chivas Femenil está sumido en una severa crisis de resultados en este Apertura 2026 y la prueba de ello es que ha perdido en tres de sus últimos cuatro partidos en la Liga MX, por lo que es urgente que regrese a la senda del triunfo para recuperar confianza.

El siguiente duelo del Guadalajara será en la cancha del Estadio Caliente contra Tijuana, en donde las rojiblancas están obligadas a conseguir los tres puntos para poder revertir la pérdida de puntos que ha registrado en las semanas recientes, resultados que lo han ido rezagando en el grupo 2 del Circuito Rosa.

Por su parte, las Xolas han registrado un semestre sumamente complicado, ya que solamente han podido sumar seis puntos en el semestre, producto de dos triunfos registrados frente a Necaxa y a Pachuca, por lo que desean sumar al Rebaño en esa lista.

¿Cómo va Chivas Femenil en la tabla de posiciones?

¿Cuándo y dónde se jugará el Tijuana vs. Chivas Femenil?

El siguiente compromiso del chiverío femenil se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre en la cancha del Estadio Caliente, duelo que está programado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Tijuana vs. Chivas Femenil?

El partido entre el Guadalajara y la escuadra de Tijuana será transmitido por la señal de Fox One y Tubi; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.