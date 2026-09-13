Chivas enfrenta a Pumas UNAM en el Estadio Akron, un partido en el que quiere salir con los 3 puntos sí o sí.

Chivas recibe este domingo a Pumas UNAM por la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. El equipo de Gabriel Milito necesita volver a sumar de a tres para ser líder de la tabla general de posiciones, luego de que América haya perdido ante Cruz Azul en la previa del Clásico Nacional.

Para este encuentro hay varias dudas sobre la alineación del técnico argentino porque ya cuenta con todos los futbolistas. Bryan González y José Castillo ya se encuentran totalmente recuperados y podrían ser tenidos en cuenta para tener acción en el Gigante de Zapopan, pero es un hecho que Hugo Camberos y Diego Campillo viven un enorme momento. De igual manera es la actualidad de Santiago Sandoval, por lo que sería extraño verlo reemplazado por Richard Ledezma.

¿A qué hora se juega el Chivas vs. Pumas de la Jornada 8 del Apertura 2026?

El partido entre Chivas y Pumas UNAM se jugará este domingo 13 de septiembre a las 7:00 p.m. del Centro de México, sobre la cancha del Estadio Akron. El Guadalajara buscará sumar una nueva victoria y quedarse con el liderato hasta que Toluca juegue entre semana su partido frente a Puebla por el pendiente de la jornada 7.

Posible alineación de Chivas ante Pumas

Raúl Rangel

Diego Campillo

Luis Romo

José Castillo

Richard Ledezma

Hugo Camberos

Omar Govea

Fernando González

Roberto Alvarado

Santiago Sandoval

Ricardo Marín

DT: Gabriel Milito

Posible alineación de Pumas ante Chivas