Chivas goleó a Pumas y se prepara para una edición del Clásico Nacional. Esta mañana Amaury Vergara rompió el silencio con un mensaje a América.

El próximo sábado Chivas volverá a tener acción en el Apertura 2026 cuando enfrente a América en una nueva edición del Clásico Nacional. De cara al duelo en el Estadio Azteca, Amaury Vergara envió un mensaje al conjunto del Nido de Coapa al señalar que están listos y preparados para el partido.

Lo sucedido ante Pumas en el Estadio Akron dejó la sensación de que el Guadalajara llega en buen momento para enfrentar a las Águilas. El nivel de los canteranos, el sistema de juego bien aceitado y la portería rival abierta hacen pensar que el próximo sábado será un duelo atractivo.

El fin de semana Chivas tiene la oportunidad de mantener el invicto que ostenta Gabriel Milito con América. Por esta razón, tras lo sucedido frente a los Universitarios, el patrón del Guadalajara envió mensaje al equipo de Emilio Azcárraga al señalar que están listos y preparados para quedarse con el Clásico Nacional.

Amaury Vergara confiado ante América. (Foto: IMAGO7)

“Pues muy contento, muy contento del equipo, muy orgulloso y por supuesto también muy ilusionado con la cantera y los jóvenes que están haciendo un gran papel. Ayer como aficionado de Chivas vivimos un gran partido y bueno, se viene un partido importante el fin de semana. Entonces, lo vamos a jugar como lo tenemos que jugar. Estamos listos, estamos preparados para el clásico. Muchas gracias”, expresó el patrón.

Gabriel Milito habló del Clásico Nacional

Tras la goleada contra Pumas, Gabriel Milito dejó en claro que el juego contra América es importante, pero que no van a dejar de encararlo con la seriedad con la que han jugado hasta el momento en el Apertura 2026.

“Es el partido más importante de México, pero no lo vamos a tomar de una manera diferente. Siempre, todos los partidos para nosotros tienen muchísima importancia, porque lo primero que queremos es representar muy bien a Chivas independientemente del rival que toque en el siguiente partido”, expresó el argentino.

Y agregó: “Evidentemente todo lo que se va a hablar en la semana y lo que rodea al partido, será una semana distinta. En cuanto a nosotros y nuestro comportamiento, haremos como preparamos cada partido que nos toca enfrentar. No tiene nada diferente, eso quiero decir”.