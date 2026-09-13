Chivas se alista para enfrentar a Pumas por el Apertura 2026, sino que además preparó un increíble cambio en el Estadio Akron.

El Guadalajara volverá a tener acción en el Estadio Akron cuando reciba a Pumas UNAM por el Apertura 2026 en la Liga MX. De cara al juego contra los Universitarios, Chivas y Nike realizaron un cambio en el Gigante de Zapopan, debido a que colocaron su logo en la fachada de césped del inmueble rojiblanco.

La salida de Puma de la piel rojiblanca fue uno de los motivos que ilusionó a toda la afición con que se dé un cambio de aire con una playera que le traiga mayor cantidad de alegrías. Por esta razón, más el tipo de diseño que se ha realizado en otros momentos, los chivahermanos están a gusto con la marca de la palomita.

En medio de este contexto, Chivas volverá a tener acción en el Apertura 2026 cuando reciba a Pumas por la jornada 8. Para este duelo en el Estadio Akron, Nike y el Guadalajara realizaron un cambio en la fachada del inmueble que sorprenderá a más de uno.

El Estadio Akron realizó cambios en su fachada. (Foto: IMAGO7)

En el frente del Gigante de Zapopan, la marca de la palomita puso su famoso logo con el que hizo oficial su contrato con el Guadalajara. Se espera que el mismo se mantenga ahí durante el contrato multianual que llevó adelante con el conjunto rojiblanco.

¿A qué hora se juega el Chivas vs. Pumas de la Jornada 8 del Apertura 2026?

El partido entre Chivas y Pumas UNAM se jugará este domingo 13 de septiembre a las 7:00 p.m. del Centro de México, sobre la cancha del Estadio Akron. El Guadalajara buscará sumar una nueva victoria y quedarse con el liderato hasta que Toluca juegue entre semana su partido frente a Puebla por el pendiente de la jornada 7.

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Pumas?

Todo indica que Gabriel Milito enviaría a Chivas con un 5-4-1 con el que ha encontrado importantes resultados. De esta manera, en la portería batería Raúl Rangel; en defensa, Diego Campillo, Luis Romo y José Castillo; como carrileros, Richard Ledezma y Hugo Camberos; en el medio, Fernando González, Omar Govea, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval; mientras que en el ataque, Ricardo Marín.