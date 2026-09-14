Chivas goleó y gustó ante Pumas UNAM y llegará como líder al Clásico Nacional ante América. Tras lo sucedido en el Estadio Akron, Gabriel Milito advirtió a sus canteranos y Santiago Sandoval envió un mensaje a las Águilas del América.

Chivas volvió a tener acción en el Apertura 2026 y fue con goleada por 3-0 ante Pumas UNAM. Santiago Sandoval anotó dos golazos y envió advertencia a América, mientras que Gabriel Milito habló en conferencia de prensa del momento que vive el canterano junto a Hugo Camberos. Por otro lado, el Guadalajara no solo se quedó con una victoria clave, sino que además es líder de la clasificación general.

Chivas goleó a Pumas

El Rebaño Sagrado jugó un partidazo y barrió a Pumas en el Estadio Akron gracias a los goles de Santiago Sandoval y de Bryan González, quien regresó de una larga lesión. Guadalajara llega al Clásico Nacional con la moral en alto, mientras que América viene de caer ante Cruz Azul.

Chivas líder del Apertura 2026

Tras superar a Pumas en el Estadio Akron, Chivas se ubicó como líder del Apertura 2026 con 17 puntos y un partido más. Mañana Toluca juega su pendiente de la jornada 7 ante Puebla, por lo que una victoria o un empate de los escarlatas relegaría a los dirigidos por Gabriel Milito a la segunda posición.

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Santiago Sandoval advirtió a América

Luego de haberle anotado dos golazos a Pumas, Santiago Sandoval habló en los micrófonos de Amazon Prime para advertir a América. “Siempre lo más importante es mantener. No más nos queda mantener ese primer lugar y que se vea reflejado lo que hacemos dentro de la cancha. Estamos listos para descansar y ya estamos preparados para pensar en el partido importante que viene para nosotros y trabajar de la mejor manera”, declaró en el campo de juego del Estadio Akron.

Imagen generada con CHATGPT.

Gabriel Milito advirtió a Santiago Sandoval y Hugo Camberos

Hugo Camberos y Santiago Sandoval jugaron dos partidazos, pero Gabriel Milito los bajó a la tierra en conferencia de prensa. “Hay que manejarlo con tranquilidad y mucha humildad (…) Nosotros estamos para ayudarlos y no hablo de mí solo, sino de sus compañeros, el club, todos. Si hoy están siendo observados, es por el rendimiento que están mostrando y su comportamiento no puede cambiar bajo ninguna circunstancia, sean o no sean convocados. Tienen un camino largo por delante, tienen mucho recorrido, mucho por hacer aún. Ya saben que con nosotros juegan los que mejor están”, analizó ante la posibilidad de que sean convocados al Tri.

Y agregó: “No vamos a permitir que se confundan con todo lo que se puede llegar a hablar, incluso si llegan a ser convocados a la Selección. Humildad sobre todas las cosas. En el futbol cuando pierdes la humildad empiezas a perder todo poco a poco”.