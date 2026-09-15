Uno de los mejores entrenadores de México es sin duda Gabriel Milito. En Argentina lo saben y desde Independiente saben qué exigiría el técnico argentino para que vuelva a ser su entrenador.

Una de las grandes preguntas que surgen en el mundo de Chivas es cuándo se dará la renovación de Gabriel Milito. En medio de este contexto, Independiente de Argentina vive una enorme crisis deportiva y económica, por lo que se aproxima una nueva elección a presidente. Jorge Fleitas, amigo y exintegrante del cuerpo técnico de Milito, busca formar parte de la futura estructura del club sudamericano y afirmó que con el DT del Guadalajara se podrían sentar a hablar para que regrese el año que viene si el club está ordenado.

Desde hace varios meses se habló mucho sobre la posibilidad de que Milito vuelva al club que lo formó. En más de una ocasión han surgido viejas declaraciones que lo vinculan al reconocido club sudamericano que no vive su mejor momento, ya que no solo no pelea torneos internacionales, sino que tampoco puede luchar por el certamen nacional.

Mientras Chivas brilla en la Liga MX, Independiente busca reordenarse con una nueva elección en la que los diferentes candidatos utilizan el nombre de Gabriel Milito para ganar votos. Según lo informado por Renato Della Paolera, insider del Rojo y periodista de ESPN Argentina, el técnico del Guadalajara solamente tiene relación con dos personas que buscan integrar en un futuro la estructura del club de Avellaneda: Damián Albil y Jorge Fleitas. Ambos forman parte de la lista liderada por Luciano Nakis.

Independiente de Avellaneda sueña con volver a tener a Gabriel Milito en su banquillo. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, en la tarde de Argentina, Fleitas habló en el programa radial Tribuna Roja y señaló que mantiene contacto con el técnico del Guadalajara por la relación de amistad que los une y que sabe muy bien que un futuro quiere volver al club que lo formó. Sin embargo, mencionó que para lograr ese objetivo primero deben ordenar la institución. A su vez, explicó que tienen que esperar a diciembre, cuando termine el campeonato, o a mayo cuando finalice el contrato para hablar y saber qué quiere hacer.

“Sobre Gabriel, tenemos que esperar a fin de año que termine el campeonato o su contrato en mayo. Después de ese momento va a evaluar un montón de cosas. Va a ayudar que el club esté súper ordenado y en regla porque Gabriel es así, un tipo super derecho que le gustan las cosas en orden. Después no puedo determinar, no estoy en su cerebro. Hay ganas de que en el tiempo, en algún momento, Gabriel quiera volver a Independiente. Eso no te lo voy a mentir. Veremos qué pasa el año que viene”, comentó Jorge Fleitas, quien integró el cuerpo técnico de Milito en Argentinos Juniors.

Cabe destacar que, entendiendo el contexto en el que habla Fleitas, esta nueva dirigencia hablaría con él si llegan a ganar las elecciones. De lo contrario, habrá que ver si Gabriel Milito tiene la intención de sentarse a dialogar con otros candidatos que buscan ser presidente de Independiente de Avellaneda.