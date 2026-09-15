Alan Pulido fue uno de los tantos jugadores de Chivas que no terminaron de destacarse como en su primer paso. A varios meses de su salida, el atacante da a entender que no logró consolidarse en el último semestre en el Rebaño Sagrado por falta de aliento de Gabriel Milito.

Las Chivas de Gabriel Milito no paran de marcar la diferencia en cada uno de los partidos y se perfilan a ser nuevamente protagonistas en la fiesta grande del fútbol mexicano. En medio de la preparación para el Clásico Nacional en el Apertura 2026, Alan Pulido declaró que en su último semestre en el Rebaño Sagrado no logró consolidarse por la falta de aliento y empatía del técnico argentino.

Uno de los grandes cambios que respetó la directiva rojiblanca fue haber aceptado qué jugadores no eran tenidos en cuenta por nivel o problemas con el entrenador. Por esta razón, la directiva aceptó que en el Clausura 2026 se hayan decidido colgar a Érick Gutiérrez, Alan Pulido, Eduardo Aguirre y Leonardo Sepúlveda.

Lo llamativo en el caso del atacante es que comenzó como la opción número uno para Gabriel Milito y pasó a ser descartado con el correr de los partidos. Tras su salida de la institución, el exjugador rojiblanco reveló que su desempeño se vio afectado por la falta de aliento y empatía del timonel rojiblanco.

Alan Pulido habló de su último paso en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Hay estrategias, hay cosas que en el fútbol pues se trabajan, ¿no? para poder ganar ciertos partidos, pero muchas veces se olvidan de la persona, del jugador. Eso faltó mucho, o sea, cuando yo estaba ahí en Chivas que me tocó esta última época con Milito, faltó mucho eso, los que estaban jugando todos contentos porque obviamente están jugando”, comentó en Puliendo Talento.

Y agregó: “Pero los que no los tienes hechos pedazos, o sea, y no venía una palabra de aliento. Una, dos o tres palabras, te lo juro que te cambia. Tú llegas a tu casa y dices, ‘Ah, me están viendo’ ¿Sabes? Llegas al siguiente día a entrenar con una mentalidad y una disposición diferente, en verdad. Y eso es lo que logra hacer mucho Matías Almeyda, ¿no? Habla con cada uno, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Esto y lo otro. Por eso ha tenido el éxito que ha tenido”.

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Por último, reveló que su famosa frase se debía a que comparó a Gabriel Milito con Matías Almeyda. “Lo he platicado con el HH, con (Héctor) Herrera. Y también lo que hace el Turco, o sea, la verdad y ve cómo le está yendo, pues te pasan miles de circunstancias, recién viste una mala noticia, que esto y lo otro, y pues tu mente está en otro lado y haces un mal partido y no viene alguien a poderte preguntar, ‘Oye, ¿Qué tal? ¿Todo bien?’ ¿Sabes? Ese tipo de cosas Matías las tenía. Y repito, no es lo mismo chango que gorila”.

Imagen generada con CHATGPT.

La razón por la que Gabriel Milito descartó a Alan Pulido

Son varios los insiders de Chivas que a lo largo del último año señalaron que Gabriel Milito había decidido no considerar a Alan Pulido porque era un jugador poco profesional. Por esta razón, el técnico argentino decidió descartarlo y mantener en el primer equipo a aquellos que daban el 100% en cada entrenamiento.