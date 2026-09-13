El cancerbero del Guadalajara por poco fue sorprendido desde media cancha por el Brujo, pero tuvo una destacada reacción.

Chivas demostró su poderío a la ofensiva desde el arranque del partido contra Pumas; sin embargo, los Pumas demostraron que no son un rival sencillo, por lo que fueron cerrando espacios para complicar el manejo del partido del Rebaño, en donde el Tala Rangel volvió a convertirse en un héroe.

Uriel Antuna demostró que estaba muy concentrado en el partido, ya que en la recta final del primer tiempo hizo un regreso para cortar un contragolpe del Guadalajara con una barrida, por lo que se levantó y de inmediato intentó un disparo desde la media cancha al percatarse que el portero rojiblanco estaba adelantado.

Ante tal situación, el cancerbero del chiverío regresó hacia su portería a toda velocidad y se lanzó hacia atrás para desviar la redonda y mandarla a tiro de esquina de forma dramática, evitando un gol increíble que habría sido el empate parcial entre rojiblancos y auriazules.

¿Cuándo se jugará el América vs. Chivas del Apertura 2026?

El Clásico Nacional está a la vuelta de la esquina, ya que está programado para disputarse el próximo sábado 19 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está pactado para arrancar en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.