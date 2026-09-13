La joya de la cantera del Guadalajara se mantiene como una pieza clave a la ofensiva y sorprendió a la zaga universitaria comandada por Keylor Navas.

Chivas inició el partido con el cuchillo entre los dientes y atacó con fiereza a la escuadra de los Pumas en la cancha del Estadio Akron, en donde el Rebaño demostró su poderío ofensivo para buscar los espacios en la zaga de universitaria a través de mover la pelota de un lado a otro.

El Guadalajara movió la redonda de un lado a otro, buscando servicios al corazón del área, en donde Fernando González se sumó al ataque y mandó un servicio al corazón del área felina, en donde Santiago Sandoval se elevó y remató de cabeza para mandar la pelota al fondo de las redes.

El canterano del chiverío se mantiene como pieza clave e inamovible en el esquema de Gabriel Milito, quien anotó su segundo gol del torneo, considerando que le arrebataron el del fin de semana pasado contra San Luis, en donde el cuerpo arbitral lo señaló como autogol pese al remate del rojiblanco.

¿Cuándo se jugará el América vs. Chivas del Apertura 2026?

El Clásico Nacional está a la vuelta de la esquina, ya que está programado para disputarse el próximo sábado 19 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está pactado para arrancar en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.