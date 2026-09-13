Los atacantes del Guadalajara siguen luchando por escalar peldaños entre los mejores artilleros de todo el futbol mexicano.

La salida de Armando González de Chivas rumbo al Olympiacos de Grecia hizo suponer a especialistas y hasta a los aficionados que la cosecha goleadora del Rebaño iría a la baja; sin embargo, otros elementos han comenzado a levantar la mano, tal es el caso de Roberto Alvarado y Ricardo Marín.

Ambos delanteros del Guadalajara están viviendo un buen momento en el Apertura 2026, por lo que se mantienen en la parte alta de la tabla de goleo del futbol mexicano, en donde tanto el Piojo como el ‘4K’ presumen 4 goles en el torneo, instalándose en el tercer lugar.

Los goleadores del chiverío se mantienen lejos todavía de Salomón Rondón del Pachuca, quien es el líder de goleo con 8 dianas en el Apertura 2026, por lo que si los tapatíos aspiran a pelear por este reconocimiento deberán apretar y ser más certeros frente a las porterías rivales.

Así van Piojo Alvarado y Ricardo Marín en la tabla de goleo

¿Cuándo se jugará el América vs. Chivas del Apertura 2026?

El Clásico Nacional está a la vuelta de la esquina, ya que está programado para disputarse el próximo sábado 19 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está pactado para arrancar en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.