El Rebaño Sagrado se alista para enfrentar a América luego de haber goleado por 3-0 a Pumas UNAM en el Estadio Akron. De cara al duelo contra las Águilas en el Estadio Azteca, Jesús Bernal señaló en ESPN que una posible modificación sería Hugo Camberos por Bryan González.

El Guadalajara llegó a tener 5 bajas por lesión en la línea defensiva, por lo que el técnico argentino decidió improvisar con Miguel Gómez en la zona baja, mientras que Camberos y Santiago Sandoval fueron utilizados como carrileros ante las bajas de Richard Ledezma y Cotorro.

Con el regreso de los lesionados, la gran pregunta que surge es qué decisión va a tomar Gabriel Milito, ya que Bryan González regresó en un buen nivel ante Pumas, mientras que Hugo Camberos no para de mantener un enorme nivel para no salir del equipo. Sin embargo, Jesús Bernal reveló en ESPN que podría ser la única modificación que haría el técnico argentino.

Gabriel Milito haría un cambio ante América. (Foto: IMAGO7)

“El Cotorro ya está listo y, si se fijaron en el partido de ayer, ingresó 15 minutos, tuvo gol después de una gran asistencia de Efraín Álvarez. La competencia directa de Hugo Camberos es el Cotorro, son ellos dos (Bryan González). Entonces por ahí pudiera venir la modificación que Gabi Milito quiera regresar a lo que hizo durante todo el año anterior, que era sostener al Cotorro como carrilero izquierdo y tener a Camberos más como revulsivo. Por ahí podría venir al menos la que está por ahora en el aire”, comentó.

En el mismo reporte, el periodista de ESPN reveló que Gabriel Milito considera a Santiago Sandoval por encima de Richard Ledezma. “Con Richi pues ha sido duro el técnico porque era su carrilero derecho favorito, su titular indiscutible. Primero Sandoval tomó ese sector y en los últimos dos partidos Sandoval ha jugado mucho más adelante y el Piojo es el que juega precisamente pegado a la línea de la derecha, entonces ha tenido que esperar turno”, explicó.

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Y agregó: “Para mí ayer fue muy significativo el cambio, en un momento sale Camberos, que ingresa Bryan González a jugar, es un hombre que le tiene toda la confianza. Y hay algo clave y medular, Pietra, que en una conferencia dijo Milito, dice: ‘Si yo juego con Camberos y con Sandoval por fuera no son carrileros, son extremos; si va Ledezma y va Cotorro eso sí son carrileros porque tienen mucho más desgaste defensivo y mucha mejor marca’. Entonces, considerando el rival, por eso me da la impresión de que está la duda en saber si será Cotorro o Camberos quien vaya por el costado izquierdo”.

Los números de Hugo Camberos y Bryan González con Gabriel Milito