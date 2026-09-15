Armando González continúa dando sus primeros pasos en el futbol europeo y está a punto de sumar una nueva experiencia con el Olympiacos. El canterano de Chivas está por cumplir un mes como jugador del conjunto griego y, durante este corto periodo, ya ha acumulado varias “primeras veces”: tuvo su primer partido, su primera titularidad en la Copa, su primera titularidad en Liga y ahora se prepara para disputar su primer encuentro en la Europa League.

Será este miércoles 16 de septiembre cuando La Hormiga y el Olympiacos reciban en casa al Jagiellonia Białystok de Polonia, en la Jornada 1 de la Europa League. Se trata de un partido importante para el conjunto del Pireo, no solamente por disputar su debut europeo ante su afición, sino también porque el proyecto de Imanol Alguacil todavía se encuentra en sus primeras etapas y necesita comenzar a mostrar resultados.

Armando González tendría nueva competencia.

Cabe recordar que este será apenas el segundo partido del estratega español al frente del Olympiacos, luego del repentino despido de José Luis Mendilibar. Por ello, el equipo necesita una victoria que le permita recuperar confianza y comenzar con el pie derecho una nueva etapa, especialmente después de la derrota sufrida el pasado sábado en casa frente al OFI Creta.

Armando González apunta a ser titular nuevamente en Europa League

Todo apunta a que Armando González volverá a recibir la confianza de Alguacil y será titular en este importante compromiso. La lesión de Ayoub El Kaabi, quien estará fuera durante varios meses debido a una fractura, abrió una oportunidad para el mexicano, pero además existe otro factor que juega a su favor: los registros de la Europa League ya se cerraron. Por ello, incluso si el Olympiacos decide contratar a otro delantero para cubrir la baja del marroquí, ese futbolista no podrá disputar esta competencia con el club hasta enero, lo que prácticamente garantiza minutos para la Hormiga.

¿Cómo ver EN VIVO el Olympiacos vs Jagiellonia Białystok en la Europa League?

Por el momento existen dos opciones confirmadas para seguir en México el debut del Olympiacos en esta edición de la Europa League. Además de Claro Sports, plataforma que había anunciado que transmitiría todos los partidos de Armando González en Grecia, y de ESPN y Disney+ Premium, plataformas que suelen transmitir la Europa League, ViX Premium confirmó que también llevará en vivo este encuentro para los aficionados mexicanos que quieran seguir los primeros pasos de La Hormiga en el futbol europeo.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Olympiacos vs Jagiellonia Białystok en la Europa League?

El partido correspondiente a la Jornada 1 de la Europa League entre Olympiacos y Jagiellonia Białystok se disputará este miércoles 16 de septiembre a la 1:00 p.m. del centro de México. Al tratarse de un día de descanso oficial en el país, se espera que muchos aficionados puedan estar pendientes de la pantalla para acompañar al delantero mexicano en una de las noches más importantes de sus primeros meses en Europa.