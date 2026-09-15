Chivas lleva apenas dos meses con Nike como su patrocinador de ropa, pero el inicio no fue como esperaba la afición.

Cuando se confirmó que Chivas dejaría a Puma después de más de 10 años para comenzar una nueva etapa con Nike, la afición rojiblanca recibió la noticia con enorme entusiasmo. La expectativa era que una de las marcas deportivas más importantes del mundo le diera al Guadalajara un trato acorde con su importancia, especialmente después de que la empresa estadounidense había perdido a su principal mercado en México: América.

Sin embargo, las cosas no han salido exactamente como se esperaba. Si bien la afición de Chivas es conocida por ser sumamente exigente con todo lo relacionado al club, en menos de dos meses Nike ya ha comenzado a perder parte de la confianza con la que inició su relación con el Guadalajara. Han surgido diferentes situaciones que no han terminado de convencer a los seguidores rojiblancos y que incluso parecen haber generado cierta inconformidad dentro de la propia institución.

De hecho, el primer problema de Nike con Chivas ni siquiera estuvo relacionado directamente con los aficionados, sino con el propio club. Todo parece indicar que la marca no tenía listos los primeros uniformes del Guadalajara hasta prácticamente el inicio del torneo, por lo que el equipo tuvo que disputar sus partidos de preparación utilizando indumentaria de entrenamiento. La situación llamó todavía más la atención porque algunos de esos encuentros se disputaron en estadios, escenarios en los que normalmente se espera que un club luzca ya sus nuevos uniformes.

A esto se sumó otro problema que golpeó directamente a quienes deberían ser una prioridad tanto para Chivas como para Nike: los abonados. Muchos aficionados que adquirieron su abono con la expectativa de recibir su nueva camiseta no obtuvieron el jersey en tiempo y forma y terminaron entrando en una lista de espera. Lo más frustrante para algunos es que todavía existen seguidores que no han podido utilizar la camiseta que ya pagaron como parte de los beneficios correspondientes a su abono.

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Esta situación provocó que poco a poco aumentaran las quejas en redes sociales, donde un número importante de aficionados comenzó a cuestionar la manera en que Nike está tratando a Chivas. La expectativa era mucho mayor por tratarse de uno de los clubes más importantes no solamente de México, sino de todo el continente, por lo que tanto la marca estadounidense como el propio Guadalajara tendrán que trabajar para revertir ese sentimiento y recuperar la confianza que existía cuando se anunció el acuerdo.

Jerseys de manga larga, el gran pendiente de Nike con la afición de Chivas

Otro de los productos que la afición del Rebaño Sagrado extraña desde el cambio de marca son los jerseys de manga larga. Puma sí ofrecía esta alternativa para Chivas, mientras que Nike actualmente no fabrica jerseys de manga larga para ninguno de sus equipos. Esta situación podría cambiar a partir de la próxima temporada, de acuerdo con los reportes que han surgido, aunque todavía habrá que esperar para saber si el Guadalajara estará incluido en esa modificación, pues la información inicial apunta a que la nueva opción estaría destinada principalmente a los clubes élite de Europa.