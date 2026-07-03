Chivas arrancó con el pie derecho su nueva etapa junto a Nike. Aunque la marca y el club todavía no presentan oficialmente toda la colección para el Apertura 2026, las primeras prendas que ya se mostraron y el jersey de local filtrado han recibido una respuesta muy positiva por parte de la afición, que en su mayoría ha aprobado el nuevo diseño rojiblanco.

Sin embargo, existe un detalle que ha comenzado a preocupar a algunos aficionados, aunque no tiene relación con el diseño del uniforme. En redes sociales varios usuarios señalaron que las actuales plantillas de Nike utilizadas durante la Copa del Mundo presentan un aparente defecto de fabricación en la zona de los hombros, provocando que la tela se levante de forma poco estética cuando los jugadores llevan puesta la camiseta.

De acuerdo con las publicaciones compartidas por aficionados, el problema puede corregirse utilizando una plancha de vapor. No obstante, el mismo efecto ya se ha observado en los uniformes de selecciones como Inglaterra, Francia y Uruguay, por lo que existe la posibilidad de que el nuevo jersey de Chivas también presente ese comportamiento, al estar elaborado sobre una plantilla similar de Nike.

Por ahora, habrá que esperar a que el uniforme salga oficialmente a la venta para comprobar si ese detalle también aparece en la versión del Guadalajara. En caso de que así sea, algunos aficionados han compartido la solución de utilizar vapor para corregir la forma de la tela, aunque cualquier modificación a la prenda deberá realizarse bajo la responsabilidad de cada propietario.

Chivas aún no muestra oficialmente el nuevo jersey para el Apertura 2026

Aunque el nuevo uniforme rojiblanco ya se filtró y pudo verse tanto por el frente como por la espalda, ni Chivas ni Nike lo han presentado oficialmente. De hecho, el propio Guadalajara ha mantenido el misterio en redes sociales en la preventa utilizando la frase “¿De verdad necesitas verlo para quererlo?”, una campaña que hace pensar que todavía faltan algunos días para el lanzamiento oficial del jersey que estrenará el equipo en el Apertura 2026.