Chivas enfrenta a Santos Laguna por la jornada cuatro del Apertura 2026. En medio de este contexto, Fernando Cevallos estalló por la decisión de Gabriel Milito por no usar a Armando González.

Una de las polémicas decisiones que tomó Gabriel Milito para la visita de Chivas ante Santos Laguna fue dejar en el banco de suplentes a Armando González. Por esta razón, Fernando Cevallos, periodista identificado con el Guadalajara, estalló en redes sociales contra el técnico argentino por dejar en el banquillo a la Hormiga.

Uno de los jugadores que siempre inquieta en el ataque es sin duda el delantero de 23 años, quien en los últimos seis partidos se fue sin anotar. Daría la sensación que desde el banquillo el nacido en Aguascalientes ingresa con otra energía, pero sin duda la decisión generó polémica.

En redes sociales, Fernando Cevallos fue uno de los primeros en estallar contra Gabriel Milito por dejar en el banco de suplentes a Armando González. “Inexplicable que la Hormiga González sea suplente con Chivas en Torreón cuando justamente lo que necesita para salir de su ‘mala’ racha son minutos de juego”, expresó el periodista identificado con Chivas.

¿Por qué Armando González fue suplente?

Daría la sensación que Gabriel Milito decidió dejar en el banco a Armando González por una cuestión de su nivel. Sin embargo, se especula con que la decisión del técnico argentino se deba a que en las últimas horas se supo que Olympiacos envió una nueva oferta por el futbolista rojiblanco, quien ya le habría informado a la directiva que quiere jugar en Europa.