Rafa Márquez llevó adelante su primera convocatoria como entrenador de la Selección Mexicana. Para su primera fecha FIFA como DT del Tri decidió convocar a 6 jugadores de Chivas.

Al igual que en mayo, Chivas volvió a ser noticia debido a que la Selección Nacional de México decidió que sus jugadores sean la base de la plantilla en la fecha FIFA. Tras la lista de Rafa Márquez, Fernando Cevallos confirmó que es merecida la convocatoria de los 6 jugadores que son dirigidos bajo el mando de Gabriel Milito.

Fueron varios los insiders del Rebaño Sagrado que habían adelantado que el conjunto rojiblanco iba a volver a tener varios convocados. A su vez, César Huerta confirmó en su canal de YouTube que la directiva rojiblanca hizo respetar lo acordado y que solamente iba a dejar ir a 2 jugadores para el duelo ante Colombia como se había estipulado.

Tras confirmarse los 6 convocados de Chivas para la primera fecha FIFA de Rafa Márquez como director técnico de la Selección Mexicana, Fernando Cevallos afirmó que es merecido el llamado de los jugadores del Guadalajara.

Hugo Camberos recibió su primera convocatoria a la Selección Mexicana.

“Chivas ha vuelto a ser lo que su historia y jerarquía demandan… Un equipo protagonista de Liga MX jugando bien al fútbol, candidato al título y base de la Selección Mexicana”, escribió el periodista de Fox en X. Y agregó: “Merecida convocatoria para Hugo Camberos y Santiago Sandoval con la Selección Mexicana… Tras una gran actuación en el Preolímpico han encontrado regularidad y mantienen un gran nivel esta temporada con Chivas”.

Por último, resaltó que 6 de los 30 convocados hayan sido jugadores que se formaron en Verde Valle. “Chivas volvió a ser protagonista el día que entendió que había que volver a las bases para nutrir al primer equipo como su historia le demanda… Hoy aporta 6 canteranos a Selección Mexicana, 4 se mantienen en el Guadalajara y 2 más juegan en Europa”, cerró.

Los convocados de Chivas a la Selección Mexicana