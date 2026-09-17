Matías Almeyda logró años dorados con Chivas, pero tomó decisiones polémicas. Una de ellas fue fichar a Ronaldo Cisneros, quien hoy brilla en Alajuelense de Costa Rica.

Ronaldo Cisneros es uno de los tantos exjugadores de Chivas que no se pudo consolidar en el primer equipo. Sin embargo, el exfutbolista rojiblanco volvió a dar de qué hablar en el extranjero porque anotó un golazo en la Copa Centroamericana de la CONCACAF y estira su liderato en la tabla de goleo.

El nacido en Torreón llegó al Rebaño Sagrado para el Clausura 2026 cuando Matías Almeyda solicitó un delantero. De esta manera, el Guadalajara cumplió la petición del Pelado y fichó al entonces atacante de las fuerzas básicas de Santos Laguna a cambio de 5.5 millones de dólares.

Tras no poder brillar en Chivas, Ronaldo Cisneros fue uno de los tantos jugadores que salieron de la Liga MX para jugar en Costa Rica. En Alajuelense tuvo un despertar futbolístico, se convirtió en goleador y campeón de la liga costarricense con los rojinegros.

Ronaldo Cisneros se fue mal de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Actualmente, Ronaldo es uno de los goleadores de la Copa Centroamericana de la Concacaf y junto a los Manudos logró avanzar a la Semifinal. Esta noche, el exjugador de Chivas finalizó una grandiosa jugada colectiva para anotar el 2-0 parcial luego de que la tocara más de medio equipo.

¿Cómo marcha Ronaldo Cisneros en la tabla de goleo?

Actualmente, Ronaldo Cisneros se mantiene como líder de la tabla de goleo de la Copa Centroamericana de la CONCACAF con 5 goles. Detrás de él se ubican en la segunda posición Geancarlo Castro, delantero de Cartaginés, y Orlando Sinclair, de Saprissa, con 3 anotaciones en el torneo.

Los números de Ronaldo Cisneros en Chiva