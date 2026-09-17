La Selección Mexicana vuelve a tener acción luego de la Copa del Mundo 2026. El Káiser dio a conocer su primera lista de convocados con el llamado de 6 jugadores de Chivas.

Este jueves, Rafa Márquez comenzó a dar sus primeros pasos como técnico de la Selección Mexicana con la primera lista de convocados para los 4 primeros amistosos que tendrá en la próxima fecha FIFA. Chivas vuelve a ser la base del Tri con 6 jugadores, pero también se confirmó la ausencia de Brian Gutiérrez y Richard Ledezma.

Como había informado José María Garrido, el Guadalajara iba a ser nuevamente la base del conjunto nacional. Para el primer duelo fueron llamados Raúl Rangel y Roberto Alvarado, mientras que para los restantes se sumarán Luis Romo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Diego Campillo.

Tras conocer la lista de 30 jugadores para la Selección Mexicana, Rafa Márquez confirmó la ausencia de 2 jugadores de Chivas que podrían haber sido llamados. Uno de ellos es Brian Gutiérrez, quien fue convocado a jugar la Copa del Mundo 2026. El otro fue Richard Ledezma, jugador que el Vasco Aguirre dejó fuera de la lista final para la última cita mundialista.

Rafa Márquez confirmó a seis jugadores de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Cabe destacar que Rafa Márquez visitó a Chivas la semana pasada en Verde Valle para hablar con la directiva, cuerpo técnico y jugadores. Según lo informado por César Huerta, el timonel del Tri quiso dejar en claro que con él todos los jugadores empiezan de cero y que tienen las puertas abiertas para ser llamados.

La lista de jugadores de Chivas que son seguidos para jugar con la Selección Mexicana

Según lo informado por David Medrano, Rafael Márquez tiene una lista de 60 jugadores en carpeta de cara a una futura convocatoria con la Selección Mexicana. De esta extensa nómina hay 16 futbolistas que se encuentran en Chivas y que ven minutos con regularidad en el equipo de Gabriel Milito.

Los 16 jugadores que sigue Rafa Márquez