Este fin de semana no es uno más para Chivas debido a que enfrenta a América. En la previa, Ángel Sepúlveda calentó el Clásico Nacional con una verdad que le dolerá a las Águilas.

El próximo sábado Chivas visitará a América en una nueva edición del Clásico Nacional cuando se dispute la jornada 9 del Apertura 2026. De cara al juego en el Estadio Azteca, Ángel Sepúlveda mencionó que el próximo fin de semana volverá a ser local como siempre sucede, declaración dirigida a los del Nido de Coapa.

El Guadalajara se alista de la mejor manera para enfrentar a las Águilas en su casa luego de haber goleado por 3-0 a Pumas en el Estadio Akron. Por su parte, los dirigidos por Guillermo Almada vienen de caer por 4-3 ante Cruz Azul.

De cara al Clásico Nacional en el Estadio Azteca, Ángel Sepúlveda se refirió al partido entre Chivas y América al señalar que van a ser locales como siempre. “Nosotros vamos de visita y parece que somos locales. Esa parte siempre tenemos que representarla nosotros y hacer que nuestra afición se sienta orgullosa y que nos siga siguiendo de esa manera”, comentó.

Ángel Sepúlveda está descartado contra Juárez.

Y agregó: “Estamos ilusionados todos, sabemos que estamos haciendo bien las cosas y que vamos paso a paso por el objetivo, que es claro. Tenemos que ir paso a paso disfrutando cada partido como este, que creo que todos hemos soñado en algún momento de niños el poder jugarlo”.

Ángel Sepúlveda afirmó por qué Chivas puede superar a América

En la misma conferencia de prensa, el Cuate señaló por qué el Guadalajara tiene más motivos para superar a América. “Creo que la capacidad la hemos demostrado, eso está claro, después, cada quien tiene su opinión, vamos de visita, pero creo que nuestra gente siempre nos arropa y ellos hacen su trabajo ahí en las tribunas, nosotros tenemos que representarlos de la mejor manera que es con nuestra personalidad, con nuestro fútbol dentro de la cancha y bueno eso es lo que hemos trabajado”, comentó.

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Y agregó: “Es en lo que estamos enfocados y creo que va a ser un partido lindo, esperemos dar ese espectáculo que todos quieren ver, que nosotros queremos dar dentro de la cancha y lo más importante al final creo que es ganar, creo que este tipo de partidos hay que ir con todo y buscar el arco rival, que sea un partido atractivo, pero lo más importante para nosotros son los 3 puntos”.