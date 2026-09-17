A pesar de ser Jornada 9, el América estrenará a varios jugadores contra Chivas, justo a tiempo para el Clásico.

Chivas y América se enfrentarán este sábado en una nueva edición del Clásico Nacional, con el Estadio Azteca como escenario de uno de los partidos más esperados del Apertura 2026, en el Guadalajara buscará aprovechar su buen momento para quedarse con tres puntos importantes en la pelea por la parte alta de la Tabla General.

Los equipos llegan, sin embargo, en realidades muy distintas. Chivas ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, mientras que las Águilas vienen de perder sus últimos tres compromisos, incluida una eliminación en tanda de penales ante Rayados de Monterrey después de empatar durante los 90 minutos. Por ello, el Rebaño Sagrado llega con mejores sensaciones de cara al Clásico Nacional.

Pero América tiene una carta que podría cambiar el panorama: sus nuevos refuerzos. Los futbolistas que llegaron recientemente al conjunto azulcrema ya están disponibles y algunos podrían estrenarse precisamente contra Chivas, teniendo sus primeros minutos como jugadores de las Águilas en la Jornada 9 del Apertura 2026.

El futbolista que más expectativas genera es Carlos Álvarez, mediocampista ofensivo proveniente del Levante de España, quien podría aportar una alternativa diferente en la generación de juego. Además, los defensores Santiago Bueno y Santiago Ramos también podrían debutar en la Liga MX este sábado, con la posibilidad de darle mayor solidez a una defensa que ha recibido varios goles en sus últimos encuentros.

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Por si fuera poco, uno de los regresos más esperados por la afición azulcrema es el de Luis Ángel Malagón. El guardameta ha tenido actividad con el equipo Sub-21 mientras se preparaba para volver a la Primera División y podría sumar sus primeros minutos del Apertura 2026 frente a Chivas. De concretarse, habría un duelo especial en las porterías, pues Malagón y Raúl Rangel volverían a encontrarse en un partido que también puede ser relevante en la competencia por la titularidad de la Selección Mexicana.

Miguel Borja ya debutó con el América anotando un gol y vería actividad de nuevo contra Chivas

Uno de los refuerzos que ya tuvo su estreno es Miguel Ángel Borja, quien ingresó en el partido pasado del América ante Cruz Azul y consiguió marcar en sus primeros minutos como jugador de las Águilas. El delantero colombiano apenas suma 13 minutos con el conjunto azulcrema, pero podría volver a tener actividad contra Chivas y convertirse en un riesgo adicional para la defensa rojiblanca, que deberá coordinarse perfectamente para evitar que tenga oportunidades frente a la portería de Raúl Rangel.